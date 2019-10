So war der Bayerische Kabarettpreis 2019

Ah, oui... der Hauptpreis geht an Alfons

Und dann, ja dann wird's persönlich. Frank-Markus Barwasser – also Erwin Pelzig in zivil – legt offen dar: "Dieses französische Gehauche, das kommt einfach gut an. Das öffnet die Herzen, auch das Hirn. Es ist einfach ein Vorteil!" Es geht um Alfons, der nach 25 Jahren in orangefarbener Trainingsjacke nicht nur mit Mikrofon bewaffnet Bürgerinnen und Bürger auf der Straße entlarvt, sondern auch auf den Kabarettbühnen über die Absurdität des Lebens philosophiert. "Das ist der erste Preis, den ich bekomme. Und was für ein Preis, ich bin überglücklich, sehr überrascht. Zuerst ich wollte es nicht glauben: Ein Franzose kriegt einen bayerischen Kabarettpreis, das kann nicht wahr sein." Ist es aber – und dann auch noch der Hauptpreis.

Und schließlich noch der Ehrenpreis

Der Ehrenpreis 2019 geht an einen, der die Kabarettszene seit den 70er-Jahren regelrecht aufmischt. "Wenn jemand wie Arnulf Rating den Ehrenpreis kriegt, dann kann ich sagen, ich hab' keine Zeit, ich hab' keine Lust", beginnt Georg Schramm seine Laudatio – und macht das im Fall Arnulf Rating nicht. Vielmehr stellt er ihn minutenlang ins rechte Licht und würdigt dessen Lebenswerk.

Arnulf Rating selbst spielt in seiner abschließenden kurzen Einlage auf die mangelnde Motivation junger Menschen und die Umweltproblematik an: "Wir müssen damit aufhören, wir müssen streiken! Wir fangen gleich damit an, ja? Los! Zuhause das Licht ausmachen, den Strecker rausziehen. Was glauben Sie, was für eine Energieersparnis das ist! Wenigstens eine Minute, oder?! Wer fängt an? Zehn Sekunden schaffen wir! Eine Sekunde! Los, das kriegen wir hin."