Eminem wird 50: Der Rekord-Halter

15 Grammys und einen Oscar

Eminem verzeichnet zahlreiche weitere Rekorde, wie: weltweit an die 360 Millionen verkaufte Tonträger und damit erfolgreichster Rapper aller Zeiten, garniert mit Rekorden wie schnellste verkauftes Rap Album der US-amerikanischen Geschichte. Da geht es natürlich um die "Marshall Mathers LP" aus dem Jahr 2000. Dazu 15 Grammys und der Oscar für den Song "Lose Yourself" in der Kategorie "Bester Film Song".

In dem dazugehörigen Film "Eight Mile" spielt Eminem dann gleich noch die Hauptrolle. Beziehungsweise sich selbst. Es ist die semi-biographische Geschichte über einen jungen weißen Mann aus der Unterschicht, der sich aus widrigen Umständen stammend in das Rampenlicht retten möchte.

Obama ist Fan

"Lose Yourself" wurde Jahre später zur inoffiziellen Wahlkampfhymne für Barack Obama. Der schreibt in seiner Autobiografie, dass er vor ungefähr jedem seiner Wahlkampfauftritte den Song angehört und innerlich mitgerappt habe. "Lose Yourself", der Song, in dem es darum geht, diese eine Chance zu nutzen.