Emine Sevgi Özdamar: Büchner-Preis für eine große Autorin

In ihrem jüngsten, großen autobiografischen Roman "Ein von Schatten begrenzter Raum" erzählt die Schriftstellerin, Schauspielerin und Theatermalerin Emine Sevgi Özdamar, eine Szene, die perfekt zum Namenspatron des ihr nun zugesprochenen Preises passt. Es ist das Jahr 1980, Matthias Langhoff inszeniert in Bochum Büchners "Woyzeck". Emine Sevgi Özdamar fertigt bei den Proben Collagen an, sie nennt sie "Woyzeck-Comics", sie sollen zur Illustration des Programmhefts dienen. Während sie zeichnet, erinnert sie sich an ihre Zeit an der Schauspielschule 1968 in Istanbul, als ihr Lehrer ihr die Lektüre von eben jenem Dramenfragment Büchners empfahl. "Wenn ich an Georg Büchner dachte, bekam ich Sehnsucht nach ihm. Eine Sehnsucht, die ich hatte, seit ich eine junge Frau war in Istanbul", hebt diese Passage an: "Ich las Woyzeck. In dem Buch gab es ein Bild von Georg Büchner, ein Junge, der wie ein Vogel aussah, und mir in die Augen guckte. Ich schämte mich vor Georg Büchner, weil er mit zwanzig Jahren ein Revolutionär und Wissenschaftler war und so geniale Stücke geschrieben hatte und mit dreiundzwanzig so jung gestorben war und wir in Istanbul in seinem Alter so viel Zeit verloren. Ich wollte nicht mehr schlafen, weil man beim Schlafen Zeit verlor. In der Nacht las ich bis vier, fünf Uhr morgens. Wenn ich, bevor die Schauspielschule anfing, mich ein paar Stunden zum Schlafen hinlegte, schaute ich mir das Bild von Büchner an, dann knipste ich die Lampe aus. Meine große Sehnsucht, mein Bewusstsein zu erweitern, Lesen, Lernen, hatte auch mit Büchner zu tun."

Mit Georg Büchner zu Bett

Dieses emphatische Verhältnis zum Namensgeber der ihr von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung zugesprochenen Auszeichnung allein machte Emine Sevgi Özdamar, die 1946 in der Türkei zur Welt gekommen ist, schon zu einer würdigen Büchner-Preisträgerin. Aber das ist bei weitem nicht alles. Da ist ihre Sprache, die einen neuen naiv-poetischen Ton in die deutschsprachige Literatur eingeführt hat. Als Erzählerin debütierte sie 1990 mit dem Band "Mutterzunge". Ihre Muttersprache ist Türkisch. Die Militärputsche in ihrer Heimat in den 60er-, 70er- und 80er-Jahren vertrieben sie aus dieser, machten sie zu einer "in die Fremde Gegangenen", die in Paris, Bochum, Frankfurt, Ost- und Westberlin neue Heimaten fand. Auch in München übrigens: 1986 gehörte Özdamar zum Uraufführungsensemble des "Bayerischen Requiems" mit dem Titel "Der Weihnachtstod" von Franz Xaver Kroetz an den Kammerspielen, wo sie eine Türkin darstellte. Sie wurde auch oft als türkische Putzfrau besetzt – und nahm es hin, beharrlich ihren Weg verfolgend und sich nicht in wohlfeilen Opferstatus flüchtend.

Sie lehnte jede „Gewaltidentität“ ab

Marcel Proust hat einen Band seiner Recherche "Die Gefangene" genannt. Emine Sevgi Özdamars Leben könnte, wäre es ein Roman, "Die Gegangene" heißen. Die Krähen in der Türkei sagten ihr – so schildert sie es – schon früh im Zwiegespräch voraus: "Sie werden dich loben und schreiben, dass du die Pionierin der türkischen Künstler bist, dass du Aufklärerin der unterdrückten türkischen Mädchen bist, dass du eine Brücke zwischen der Türkei und Deutschland bist, dass du die einzige emanzipierte Türkin bist, dass du das beste Beispiel der Integration bist." Solche Schubladen und Etiketten wie "Brückenbauerin" aber, solche von ihr so genannten "Gewaltidentitäten" mag Emine Sevgi Özdamar gerade nicht aufgezwungen bekommen – auch darin zeigt sich die Eigenwilligkeit dieser vielfach begabten Künstlerin.

Das Erstaunliche liegt bei ihr etwa darin, dass sie, die mit ihrem ersten Theaterstück "Karagöz in Alamania" (verfasst 1982, uraufgeführt 1986) erstmals das Thema Migration auf die deutschen Bühnenbretter brachte, eine große Liebe zum Distanz signalisierenden Wort "Gastarbeiter" entwickelte, welches von vielen Menschen nicht zu Unrecht als ein Wort verstanden wurde, das für eine begrenzte Aufenthaltsdauer, für ein Nur-Geduldetsein stand. Nicht so für Özdamar, die morgen ihren 76. Geburtstag feiert. Sie war immer gern "Gastarbeiterin" und wollte in dem Wort partout nichts Diskriminierendes erkennen. Man kann dieses Selbstbewusstsein – wenn man weiß, mit welchen fürchterlichen Beleidigungen die Autorin konfrontiert wurde als Zuwanderin (das Schimpfwort "Türkenfotze" war nur eines von vielen) – nur bewundern.

Aufschlussreich in dem Zusammenhang ihr Rückblick auf die damalige Probenarbeit an ihrem Stück "Karagöz in Alamania": In "heiliger Stimmung", so schreibt sie in ihrem Roman "Ein von Schatten begrenzter Raum" (2021) versammelte sich seinerzeit in den 80er-Jahren in Frankfurt das Ensemble. Es ist das erste Mal, dass das Thema Flucht dramatisch bearbeitet wird. Schon kurz nach Probenbeginn fangen die Misshelligkeiten an, die Schauspieler beschimpfen einander als "Kümmeltürke" und "SS-Mann". Emine Sevgi Özdamar selbst wird als strenge Regisseurin mit "Frau Chomeini" angeredet. Das alles wäre heute Anlass für Skandale und Aufregung. Was aber schreibt Özdamar? "Mir machte all das nichts aus, ich dachte, es ist besser, miteinander offen schräg umzugehen, mit Kümmeltürke‚ Chomeini, als künstlich multikultiliberal zu spielen." Man möchte diesen Satz allen Achtsamkeitstrainern und Diversity-Coaches mit ihrer Hypersensibilität und Angst vor "Mikroaggressionen" ins Stammbuch schreiben.

Integrationsfigur und lebenslange Wanderin

Emine Sevgi Özdamars Lebensthema ist das Wandern zwischen den Welten. Schon ihr erster Roman führt es im Titel: "Das Leben ist eine Karawanserei, aus einer kam ich rein, aus der anderen ging ich raus" (1992). Ihre größte Angst bestand für sie immer darin, von der Kritik oder ihrem Verleger "geschlachtet zu werden", schreibt sie, die 1991 bereits den Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt beim Wettlesen am Wörthersee gewinnen konnte. Gewiss, ihre Bücher zeichnet bisweilen ein gewisser Hang zu sprachlichen Manierismen aus, und auch eine Neigung zum Namedropping ist vor allem ihrem jüngsten Roman, der Summa ihres Lebens, zu attestieren. Das aber schmälert ihre großen Verdienste überhaupt nicht. Nun hat sie mit dem Georg-Büchner-Preis die höchste literarische Ehrung erfahren, die einem Schriftsteller hierzulande zuteilwerden kann. Eine kluge Entscheidung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Das Versprechen, das sich Emine Sevgi Özdamar selbst bei der Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule in Istanbul gegeben hatte, hat sich eingelöst. Damals schwor sie sich: "Ich will poetisch leben. Ich will das passive Leben meiner Intelligenz aufwecken, wachrütteln." Man darf sich auf ihre Dankesrede in Darmstadt am 5. November freuen. Denn Emine Sevgi Özdamar, "wohnt", um es mit ihren Worten zu sagen, auch in Georg Büchner.

Wichtigster Preis für deutschsprachige Literatur

Der Georg-Büchner-Preis gilt als wichtigster Preis für deutschsprachige Literatur. Seit 1951 wird er jährlich von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung vergeben, laut Satzung sollen Schriftstellerinnen und Schriftsteller ausgezeichnet werden, die "durch ihre Arbeiten und Werke in besonderem Maße hervor­treten und die an der Gestaltung des gegen­wärtigen deutschen Kultur­lebens wesentlichen Anteil haben". Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert, unter den Preisträgerinnen und Preisträgern sind Max Frisch, Günter Grass und Heinrich Böll, zuletzt wurden Clemens J. Setz (2021), Elke Erb (2020), Lukas Bärfuss (2019) und Terézia Mora (2018) geehrt.