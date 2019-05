26.05.2019, 16:44 Uhr

Emiliy Beecham in Cannes als beste Darstellerin ausgezeichnet

Für die Hauptrolle in "Little Joe" hat Emily Beecham bei den Filmfestspielen in Cannes die Goldene Palme als beste Darstellerin gewonnen. Der Science-Fiction-Thriller der österreichischen Regisseurin Jessica Hausner ist eine BR/ARTE-Kinokoproduktion.