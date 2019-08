Paweł Adamowicz war 1980 auch Teil der späterhin weltberühmten Solidarność-Bewegung. Das Gesicht der Solidarność freilich war und ist Lech Wałęsa, der heute 75 Jahre alt ist. Den einstigen Staatspräsidenten Wałęsa haben Sie auch getroffen. Und das muss, so liest es sich, eine ziemlich seltsame Begegnung gewesen sein.

Ja, das stimmt. Ich habe Lech Wałęsa getroffen, weil mir alle Polen immer wieder mantraartig gesagt haben: Wenn du verstehen willst, was heute passiert, musst du nach 1989 schauen, beziehungsweise in die achtziger Jahre, in denen sich dieser Riss durchs Land schon abgezeichnet hat. Lech Wałęsa steht nun mal wie kein anderer für diese Zeit, für die positive Avantgarde, die Polen damals war. Heute ist Polen eher eine traurige negative Avantgarde, politisch gesehen. Er war der große Arbeiterführer. Ich dachte, so ein großer Politiker, der in Rente ist, würde Zeit haben. Das Gespräch hat dann 13 Minuten gedauert. Er ist ein sehr interessanter Mensch, der wirklich mit jeder Erwartung bricht, die an ihn gestellt wird, der sich nicht darum schert, was andere von ihm denken. Als ich in sein Büro kam, stand er mit einem Schraubenzieher in der Hand da – er ist ja Elektriker gewesen damals –, und das war schon sehr skurril.

Sein ewiger Rivale, sein Gegenspieler seit der Solidarność-Zeit ist Jarosław Kaczyński, der heutige PiS-Chef. Jarosław und sein Bruder Lech Kaczyński, der 2010 bei einem Flugzeugabsturz in Smolensk ums Leben kam, kennen Lech Wałęsa seit der gemeinsamen Zeit bei der Solidarność. Aber sie sind völlig unterschiedliche Wege gegangen. Inwiefern stehen sie auch für das in sich zerstrittene Polen?

Lech Wałęsa und Jarosław Kaczyński stehen prototypisch für die beiden unterschiedlichen Seiten, die man in Polen derzeit beziehen kann. Kaczyński wirft Wałęsa vor, nicht genug herausgehandelt zu haben damals, als er mit den kommunistischen Machthabern verhandelt und der Demokratie den Weg geebnet hat. Es war ja eine unblutige Revolution, das ist ja das große Verdienst, dass es keine Toten gab, kein Blut auf der Straße. Wałesa hat einen Kompromiss gesucht. Kaczyński sagt: Dieser Kompromiss war falsch. Wir hätten einen klaren Schnitt gebraucht. Das ist genau der Streit, den viele Menschen um sie herum seit 30 Jahren führen.

Sie beschreiben ja auch abseits der großen Politik den Kita-Alltag Ihrer vierjährigen Tochter, Ausflüge an den Strand, Besuche in Einkaufszentren. Sie liefern so immer wieder interessante Einblicke wie etwa den, dass Alkohol nahezu verpönt zu sein scheint und dass Fußball in Polen gar nicht jenes alle verbindende Massenphänomen ist, das es in Deutschland ist.

Genau, das hat mich sehr überrascht, weil ich das eben aus Deutschland anders kenne. Alkohol wird hier nicht nur in gewissen Schichten konsumiert, sondern in allen. In Polen ist das anders. Ich habe viele Freunde und Familienmitglieder in Polen, die abstinent leben und komplett auf Alkohol verzichten. Das hat mich schon sehr überrascht, wenn ich das mit meiner linksliberalen Berliner Großstadt-Blase vergleiche. Für Fußball interessieren sich in Polen eigentlich nur Kenner oder die unteren Schichten – wenn man von Schichten sprechen will. In Deutschland ist das ganz anders.