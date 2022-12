Papst Benedikt: Chronologie einer Kirchen-Karriere

"Das Leben ist nicht bloß eine Abfolge von Ereignissen oder Erfahrungen (...) Es ist ein Suchen nach der Wahrheit, dem Guten und dem Schönen." So begrüßte Papst Benedikt XVI. die jungen Gäste beim Weltjugendtag 2008 in Australien. Der in Marktl am Inn geborene Joseph Aloisius Ratzinger hat in seinem Leben viele Stationen durchlaufen. Als Mensch, Theologie-Professor, oberster Glaubenshüter und Papst hat er unzählige Male nach der Wahrheit gesucht und um sie gerungen. Gerade beim Thema Missbrauch und seiner Rolle, die er dabei als Erzbischof von München und Freising spielte, wurde ihm aber nicht zuletzt von Juristen vorgeworfen, nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Lesen Sie hier die Chronologie einer ungewöhnlichen Kirchen-Karriere.