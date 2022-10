Eltern, ihr seid nicht an allem schuld!

Das Kind liegt im Wohnungsflur. Wütend, verzweifelt. Es will auf keinen Fall seine Jacke anziehen und es ist ihm auch völlig egal, dass es im Herbst morgens kalt ist. Eine Szene, die sicher fast allen Eltern bekannt vorkommt und die sich so oder so ähnlich abgespielt haben dürfte, seit es Wohnungsflure gibt oder Jacken oder den Herbst. Darauf zu reagieren ist eine Herausforderung, auf die jede Eltern-Generation unterschiedliche Antworten gefunden hat.

Die Millenials sind jetzt Eltern

Wer heute Kinder bekommt, scheint besonders gerüstet für die Begleitung von kleinen Menschen in ihrer psychosozialen Entwicklung. Immerhin wurden entscheidende Jahre auf Social Media mit Übungen in mentaler Gesundheit verbracht und in einer Art digitalem "Zeige deine Wunde" auf Instagram, Twitter und TikTok das Innerste diskutiert. Online liest sich das dann auch sehr schön, was junge Eltern über die Situation mit der Jacke schreiben: Sie muss nicht angezogen werden, wenn das Kind es nicht will. Sie wird mitgenommen und wenn dem Kind kalt ist, haben Eltern sie eben dabei. Statt Zwang und Gewalt wollen sich Eltern heute von Grundsätzen des menschlichen Miteinanders leiten lassen: Respekt, Anerkennung und Empathie. Eine Tücke birgt der Trend indes: Er ist die radikale Abkehr von den Erziehungstraditionen, die in Deutschland über Jahrhunderte gelebt wurden. Und die wird man nicht so einfach los.

Unsere Gesellschaft hasst eure Kinder

Aktuell zeigt das Beispiel Michael Winterhoff, mit welchen Gegnern es Eltern zu tun bekommen, die in der Erziehung etwas Neues wagen wollen. Der Kinderpsychiater attestiert heutigen Eltern, in der Erziehung zu versagen, keine Führung und Verantwortung mehr zu übernehmen. Eltern schadeten ihren Kindern mit einer partnerschaftlichen oder gar "symbiotischen" Beziehung, bei denen Kindern viel zu viel Freiraum gewährt werde. Damit seien sie Teil eines gesamtgesellschaftlichen Problems, das schlimmer nicht sein könne. In seinem Buch "Warum unsere Kinder Tyrannen werden", zeichnet er das Bild von entwicklungsretardierten Kindern, die allesamt im Stadium des "frühkindlichen Narzissmus" stecken bleiben und später als Heerscharen arbeitsunfähiger Egoisten auf die Gesellschaft losgelassen würden. Die Lösung: mehr elterliche Abgrenzung, mehr Gehorsam, mehr Autorität. Sein Buch, das im Klappentext damit wirbt, "für alle" zu sein, "die verhindern wollen, dass unsere Gesellschaft ihre Kinder eines Tages hassen wird", verkauft sich millionenfach.

Warum ist Winterhoff so erfolgreich?

Fachleute widersprechen den Theorien Winterhoffs deutlich. Der Kinderpsychologe Wolfgang Bergmann zum Beispiel kritisiert, die Thesen seien populärwissenschaftlich und warnt Eltern: "Seid vorsichtig mit solchen Leuten, sie wissen teilweise nicht, was sie sagen." Die ARD-Dokumentation "Warum Kinder keine Tyrannen sind" zeigt: Die umstrittenen Diagnosen, die Winterhoff einer ganzen Gesellschaft gestellt hat, hat er auch schablonenartig auf seine Patienten angewandt. Das ist nicht nur fachlich falsch, es ist für viele Betroffene vor allem verheerend. Kinder, die bei ihm in Behandlung sind, werden regelmäßig mit dem Neuroleptikum Pipamperon ruhig gestellt. Betroffene klagen über verlorene Kindheitsjahre und schwere gesundheitliche Folgeschäden. Strafanzeige ist gestellt, erste Einrichtungen haben die Zusammenarbeit gekündigt. Trotzdem praktiziert Michael Winterhoff weiter, stellt Diagnosen und verschreibt Medikamente. Warum fallen seine Argumente auf so fruchtbaren Boden?

Wer liebt, macht sich schuldig

Kulturgeschichtlich sind Kindheit und Erziehung in Deutschland in der Vergangenheit durch einen defizitären Diskurs und Gewalt geprägt. Das Kind wird nicht als Persönlichkeit, sondern als eine Art leeres Gefäß begriffen, in das Eltern und Erzieher gesellschaftliche Konventionen, Normen und Werte hineinzufüllen hätten. Um das zu erreichen, gelten auch Schläge und psychische Gewalt als probates Mittel. Kindliches Ungehorsam dagegen wird schon im Christentum auf ein verderbliches Elternhaus zurückgeführt. Auf die Spitze getrieben wird diese Logik im Nationalsozialismus, wo die Familie als kleinste Zelle dem totalitären Staat unterworfen ist. Von Anfang an soll zum Gehorsam erzogen werden. Es gibt klare Handlungsanweisungen: Zärtlichkeiten der Eltern haben auf ein Minimum reduziert zu werden. Das Narrativ des egoistischen, manipulativen Kindes wird popularisiert – verbunden mit der Drohung, wer darauf nicht mit absoluter Härte reagiere, erziehe nicht im Sinne des deutschen Volkes, sondern verweichliche sein Kind.

Umdenken im Zuge von '68

Die Nachkriegsgeneration bricht mit diesen Ideen. "Erziehung zur Kritikfähigkeit" wird nach Adorno zur wichtigen Präventionsmaßnahme gegen die Herausbildung eines autoritären Charakters. Es gibt mehr Freiräume für Kinder, mehr Verständnis für ihr Verhalten. Die antiautoritäre Erziehung schließt an diese Ideen an, doch ihre extremsten Ideen dienen später als Vorwand, um der Elterngeneration der 60er-Jahre die Verantwortung für diverse gesellschaftliche Missstände zu geben. Seit den 90er-Jahren wird folglich wieder mehr Disziplin und Kontrolle gefordert. Gleichzeitig entwickelt sich ein besonderer juristischer Schutz für die Kindheit und ein Konsens über die Schädlichkeit körperlicher Züchtigung von Kindern. Doch auch wenn es gute Argumente dafür gibt, ohne jede Form von Gewalt zu erziehen, ist dieses Feld weiterhin umkämpft.

Das Argument der Schuld zieht

Die pädagogische Vergangenheit zeigt: Dass die Ideen von Winterhoff weiterhin greifen, liegt nicht nur daran, dass uralte Erziehungskonzepte noch immer wirken. Es zeigt, dass Eltern bis heute eine wahnsinnige Angst davor haben, etwas falsch zu machen. Auch Winterhoff macht Eltern zu Schuldigen, wenn sie ihre Kinder nicht nach seinen Vorstellungen streng erziehen. Schuld ist ein effizienter Wirkungshebel einer Art erzieherischen Panoptikums, denn es ist klar: Wer seine Kinder nicht mit Zwang diszipliniert, wird von Zeit zu Zeit in Situationen kommen, die anstrengend sind. In denen ein lauter Wutanfall in der Öffentlichkeit begleitet werden muss oder das Kind nicht sofort folgsam aufspringt, wenn es nach dem Spielplatzbesuch nach Hause geht. Auch Müttern und Vätern, die sich fest vorgenommen haben, liebevoll und empathisch zu sein, können dann Zweifel kommen: Ist das schon ein winterhoffscher Tyrann da in der Sandkiste? Vielleicht ist es jetzt doch besser, hart durchzugreifen? Forderungen nach autoritären Erziehungsmaßnahmen sind auf diese Weise gewissermaßen immun gegen besseres Wissen. So lange sie Eltern Angst machen, ihren Kindern unwiederbringlich zu schaden, wenn sie anders handeln, werden sie ihre Wirkung entfalten.

Was Eltern heute brauchen

Wenn Eltern sich nicht von unwissenschaftlichen Scharlatanen in die Erziehung reinreden lassen wollen, müssen sie sich ein dickes Fell zulegen. Wenn sie sich eine wahrhaftige Beziehung zu ihrem Kind nicht verbieten lassen wollen, sollten sie sich bewusst abkehren vom Diktum der Schuld. , Verantwortung dafür zu übernehmen heißt immer wieder, sich bewusst für den eigenen Weg zu entscheiden. Und sich dabei auch gegenseitig Mut zu machen. Empathie und Mitgefühl stärken dann nicht nur die eigenen Kinder, sie stärken auch die gestressten Eltern im Restaurant am Nebentisch, deren Kinder sich gerade "unmöglich" benehmen, weil sie ihre Jacken im Herbst nicht anziehen wollen.