Elke Heidenreich wehrt sich: "Gendersprache ist Rückschritt"

Wegen ihrer Äußerungen zur Gendersprache und über Menschen mit Migrationshintergrund in der Talkshow von Markus Lanz geriet die 78-jährige Autorin kürzlich in die Schlagzeilen. Jetzt verteidigte sich Elke Heidenreich in einem Gespräch mit der Tageszeitung Welt. Sie bleibt bei ihrer klaren Ablehnung des Genderns, das sie für eine Sprachverhunzung hält: "Das Gegendere trägt jedoch überhaupt nicht zur Gleichberechtigung bei, es ist im Gegenteil ein Rückschritt und reduziert das Denken wieder auf männlich und weiblich. Für mich ist Gendersprache nicht fortschrittlich, sondern reaktionär." Grammatikalisch sei das Gendern "katastrophal".

Und weil sie für "totale Gleichberechtigung" sei, so die Autorin, sei sie "weniger ein Freund der Quote als der Qualifikation": "Ich bin durchaus feministisch, bin schließlich eine Frau und stehe auf der Seite meiner Geschlechtsgenossinnen. Aber ich bin nicht feministisch da, wo es um Ausgrenzung geht. Ich bin für absolute Gleichberechtigung und nicht für einen Vorrang von Frauen um jeden Preis."

Position zu Sarah-Lee Heinrich bleibt unverändert

Zur ihrer Kritik an der Grünen-Nachwuchspolitikerin Sarah-Lee Heinrich, über die Heidenreich geäußert hatte, die könne "überhaupt nicht sprechen", sagte Heidenreich jetzt, sie wisse "selbst am besten", dass sie keine Rassistin sei. Heinrich "kriege keinen vernünftigen Satz zustande": "Deutsch ist ihre Muttersprache, aber sie hat einen Migrationshintergrund - du liebe Güte, ich hätte das auch gesagt, wenn sie keinen hätte und blonde Locken. Sie ist schließlich Funktionärin, sie hat ein Amt, und ich fand nach Lanz' Frage, dem ist sie nicht gewachsen." Die junge Generation sei "sprachlich eher armselig im Netz" unterwegs.

Der Shitstorm habe sie "nicht wirklich" getroffen, so Heidenreich: "Die Reaktion war hysterisch, aber nur im Netz. Außerhalb kam mehr Zustimmung. Ich sehe es gelassen." Die "Welle der Erregungskultur" scheine gerade in eine Art "Gegenaufklärung" zu kippen. So zeigte sie wenig Verständnis dafür, dass nur noch schwarze Autoren andere schwarze Autoren übersetzen sollen, eine Debatte, die von der US-Lyrikerin Amanda Gorman angestoßen worden war: "Wieso will man alte Bücher auf politischer Korrektheit durchforsten und ändern?"