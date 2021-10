Elke Heidenreich: Shitstorm wegen Auftritt bei Markus Lanz

Heftiger Gegenwind aus dem Netz für Elke Heidenreich. Grund dafür: Teils polemische Äußerungen der Autorin in der Talkshow von Markus Lanz im ZDF am Dienstagabend. Dort ging es um Sarah-Lee Heinrich, die Co-Vorsitzende der Grünen Jugend, die wegen Tweets aus ihrer Jugend ihrerseits einem Shitstorm ausgesetzt ist. Heinrich hatte zum Beispiel Ausdrücke wie "behindert" und "schwul" als Schimpfworte benutzt, damals war sie ein Teenager. Inzwischen hat sie sich entschuldigt – und sich, wie die Grüne Jugend am Montag mitteilte, nach Morddrohungen "zu ihrer eigenen Sicherheit für ein paar Tage" zurückgezogen.

"Positive Neugier" oder Rassismus?

Sarah-Lee Heinrich ist Schwarze, in Iserlohn geboren, Heidenreich äußerte sich mit Bezug auf ihre Person auch zu der oft diskutierten Frage, ob es diskriminierend sei, Menschen wie Heinrich nach ihrer Herkunft zu fragen: "Wenn einer aussieht wie sie, frage ich natürlich: Wo kommst du her?", so Heidenreich. "Und zwar nicht, um sie zu diskriminieren – alle sind immer sofort diskriminiert und beleidigt – sondern, weil ich sofort sehen, die kommt nicht aus Wanne-Eickel oder Wuppertal, sondern die hat Eltern, die von woanders kommen. Ich finde, das ist keine Diskriminierung."

Weiter sagte die Schriftstellerin: "Wenn ich einen netten, dunkelhäutigen Taxifahrer habe, der perfekt Kölsch spricht, und er sagt, er kommt aus Marokko, da finde ich kein Problem, das man danach fragt, weil man sieht es ja." Die Schriftstellerin nannte das eine "positive Neugier". Heidenreich betonte, sie finde es "wunderbar, dass wir so viele Menschen aus anderen Ländern haben, die hier bei uns leben." Sie werde in Ägypten schließlich "auch immer gefragt, wo sie herkomme". Dass sie nicht in Ägypten geboren wurde, Sarah Lee Heinrich aber eben schon in Deutschland – wie mittlerweile viele nichtweiße Menschen – diese Unterscheidung machte Heidenreich nicht.

Debatte im Netz

Auf Twitter folgte unter dem Hashtag #ElkeHeidenreich eine heftige Debatte um die Äußerungen der Schriftstellerin. Dass ihr zu schwarzen Menschen zuerst Taxifahrer und "Menschen aus anderen Ländern", die "hier bei uns leben" einfielen, zeige ein rückwärtsgewandtes Gesellschaftsbild, so der Tenor. Die Publizistin Ferda Ataman etwa schrieb, die Auszüge aus der TV-Sendung wirkten auf sie wie "Archivmaterial aus den 80ern".