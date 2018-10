Fotografin Elizaveta Porodina holt Bilder aus dem Unbewussten

"Ich liebe den Surrealismus"

Wie kann man einen so knalligen Kontrast so zart verhandeln? Elizaveta Porodina: "Ich kann mich erinnern, dass Bilder schon immer eine riesige Rolle in meinem Leben gespielt haben, für mich hat das einen krass emotionalen Wert mit meiner Mutter zusammen zu hause zu sitzen und ewig in den Bilderbüchern der Klassiker zu blättern, Matisse und Renoir und Degas zu sehen, und das sind auch große Vorbilder zum Teil, aber auch aus der russischen Kunst natürlich. Also, ich liebe sehr viele künstlerische Richtungen, ich liebe den Surrealismus, ich liebe den Impressionismus, ich liebe den Expressionismus, das alles hat meine visuelle Sprache schon sehr früh in meiner Kindheit geprägt und ich finde das sind alles valide, potente und starke Stilmittel, um sich auszudrücken."

Aus dem eigenen Unbewussten geholt

Elizaveta Porodina kam mit 13 Jahren aus Moskau nach München. Als Fotografin ist sie Autodidaktin, man glaubt es kaum, so handwerklich meisterhaft erzählt sie. Aber vielleicht liegt darin der Schlüssel: wie sie mit Licht und Überblendungen experimentiert, um vorzudringen zu einer vielsprechenden Mehrdeutigkeit. Vor der Fotografie hat sie Psychologie studiert und zwei Jahre in der Psychiatrie gearbeitet. Ihre Fotografien haben etwas Traumhaftes - die vielen Spiegelungen, Brechungen, Mehrfachbelichtungen wie aus einer alptraumartigen Bedrängung, Augen, die sich in offenen Handflächen spiegeln. Was die Künstlerin offenbar aus ihrem eigenen Unbewussten hoch holt, ist zugleich auch Ausdruck einer sich permanent selbstbespiegelnden und sich selbst suchenden Gesellschaft. Flirrende Melancholie liegt über den Fotografien. Tränenschleier, nennt Porodina das, ihr russisches Erbe: "Tiefe ist ein krasses Schlagwort in meiner Arbeit und für mich selbst. Wenn ich jemanden kennen lerne, wenn ich ein Bild mache, wenn ich nach etwas suche –mein Ziel ist, immer rauszufinden, was drunter ist. Und drunter kann manchmal etwas Verstörendes sein oder was Düsteres. Kann aber auch was Wunderschönes sein, etwas, was blüht und aus einem heraus wächst. Was auch immer da drunter ist, nehme ich - ist mir alles lieb."