"Eliten wurden kontaktscheu": Kommt in Russland Machtwechsel?

Da wagt sich der promovierte Wirtschaftswissenschaftler Andrei Jakowlew von der Moskauer Wirtschaftshochschule im Gespräch mit dem Online-Portal "Meduza" ganz schön weit aus der Deckung: "Russland steht vor großen Veränderungen. Ich weiß nicht, wann sie beginnen – in drei Monaten oder in anderthalb bis zwei Jahren. Aber es ist offensichtlich, dass Russland im Zusammenhang mit dem anhaltenden Krieg gegen die Ukraine und den umfassenden Sanktionen in eine tiefe Wirtschaftskrise schlittert. Sie wird von einer Zunahme sozialer Spannungen begleitet sein und früher oder später zu einer politischen Krise führen. Deshalb ist es jetzt wichtig, darüber nachzudenken, wohin es nach dem Krieg und nach dem unvermeidlichen Machtwechsel gehen wird."

"Die neue Elite ist die jüngere alte"

Entscheidend werde sein, wie sich die "Eliten" im Land verhalten, deren jüngere Generation von "moralischem Verfall" gekennzeichnet sei: "Unser Problem war, dass die alte sowjetische Nomenklatura nicht durch eine andere Elite ersetzt wurde, sondern durch die jüngere Generation derselben Nomenklatura, die in den 1970er und 1980er Jahren aufgewachsen ist und so zynisch wie nur möglich war." Am Kommunismus seien diese Leute jedenfalls nie interessiert gewesen, eher schon am süßen Leben der Reichen im Westen.

"Man kann nicht ewig in einem Zustand patriotischer Begeisterung leben, besonders wenn die Wirtschaft stagniert und die Eliten im Großen und Ganzen weiterleben wie zuvor. Und als nach den Wahlen 2018 klar wurde, dass die Behörden abgesehen von der Rentenreform nichts Besonderes ändern würden, begann der Konsens, was die Annexion der Krim betrifft, zu bröckeln", so Jakowlew, der gemeinsam mit Kollegen unter Großunternehmen und dem Mittelstand eine Umfrage zur Krim-Politik durchgeführt hat.

"Schwierig zu sagen, was sie wirklich denken"

Der Ökonom rechnet in der nächsten Zeit mit einer deutlichen Verringerung des Lebensstandards in Russland und glaubt nicht, dass der Staat angesichts der Härte der Sanktionen finanziell in der Lage ist, diese Verluste über erhöhte Transferleistungen wettzumachen: "Die Eliten sind sehr verschlossen und kontaktscheu geworden. Die Leute in der Elite gehen meiner Meinung nach mittlerweile davon aus, dass alle ihre Gespräche abgehört werden, und sie drücken sich selbst in der informellen Kommunikation mit ihnen bekannten Journalisten möglichst patriotisch aus. Daher ist es schwierig zu sagen, was sie wirklich denken."

Es gebe zwei Optionen für den unausweichlichen Machtwechsel: "Entweder durch die vollständige Zerstörung der alten Ordnung und die Machtübernahme ganz neuer Leute, die nichts mit dem alten Regime zu tun haben (wie es 1789 in Frankreich der Fall war und in Russland 1917) oder durch eine sehr schmerzhafte Transformation des alten Systems (historische Analoga sind die UdSSR 1991 oder Südafrika nach der Aufgabe der Apartheid). Der Unterschied zwischen diesen Szenarien liegt in der Anzahl der Menschenleben, die der Übergang kosten wird."

"Misstrauen untereinander ist hoch"

Bemerkenswert ist Jakowlews durch Umfragen unter Führungskräften gestützte Vermutung, dass zwar viele, wenn nicht fast alle eine tiefgreifende Krise kommen sehen, aber keiner dagegen aktiv werden will: "Der Grad der Uneinigkeit war sehr hoch, ebenso wie das Misstrauen untereinander. Der Mangel an Kommunikation war deutlich sichtbar: Die Menschen innerhalb eines Lagers hatten noch irgendwie Kontakt miteinander, aber es gab keinen Dialog mehr zwischen den einzelnen Gruppen. Und die Entwicklung möglicher Zukunftsvisionen und Entwicklungsstrategien ist ohne Kommunikation nicht möglich. Das kann nicht von einer Person durchgeführt werden."

"Verräter werden nirgendwo geliebt"

Fast wortgleich sagte der Gouverneur der Region Moskau, Andrei Worobjow in einem aktuellen Interview mit dem Wirtschaftsblatt RBC: "Es muss gegenseitiges Verständnis geben. Probleme treten nur aus zwei Gründen auf: aufgrund fehlender Kommunikation und aufgrund falsch aufgebauter Kommunikation. Sie müssen reden – dann wird es keine Polarisierung geben." Worobjow weigerte sich, jeden, der Russland verlassen hat, als "Verräter" zu bezeichnen: "Verstehen Sie, es geht um unsere Heimat, die ist heilig. Sie können mit etwas nicht einverstanden sein, Sie können die Behörden dafür beschimpfen, bis sie blau werden, aber wenn Sie anfangen, absichtlich zu verleumden und zu verletzen, dann ist das Verrat. Und Verräter werden nirgendwo geliebt - das ist eine Tatsache. Nicht mal auf der anderen Seite."

Die Unterstützung für Putin sei "offensichtlich hoch", bemerkte Worobjow und verteidigte die Entlassung von Mitarbeitern des öffentlichen Diensts, die gegen den Angriffskrieg sind: "Es gibt immer verschiedene Meinungen, und das ist in Ordnung. Zum anderen müssen wir denen, die so denken, geduldig erklären, welche Ziele wir im Rahmen des Militäreinsatzes verfolgen, um diskussionsbereit zu sein. Aber wenn jemand unsere Ideologie nicht teilt, ist er in unserem Team überflüssig, das passiert. Wir bekennen uns zum demokratischen Prinzip: In der Diskussion kann man streiten und widersprechen, aber wenn eine Entscheidung getroffen wird, muss sie konsequent umgesetzt werden. Etwas effektiv auszuführen, wenn Sie von innen heraus in Frage gestellt werden, wird nicht funktionieren - Sie werden damit nicht weit kommen. Daher ist eine solche Person besser dran, wenn sie sich etwas anderes sucht."

Ministerpräsident: "Das Wichtigste ist Delegation"

Beim Finale des Wettbewerbs „Leaders of Russia“ am 27. Mai hatte der russische Ministerpräsident Mikhail Mischustin den Teilnehmern erläutert, welche Führungskompetenzen seiner Meinung die "neue Elite" haben müsse. Demnach solle sie vor allem auf "ehrliche Weise" Karriere machen: "Jede Führungsposition ist nicht in erster Linie Ziel, sondern Verantwortung. In meinen ersten Jahren als Führungskraft habe ich versucht, alles selbst zu machen. Aber das Wichtigste ist Delegation, Teamarbeit und Verständnis für die Aufgabe. Bevor Sie ein Angebot annehmen, eine Führungsposition zu übernehmen, überlegen Sie, ob Sie bereit sind, Verantwortung für das Team zu übernehmen."

Zumindest in der IT-Branche hat die "Elite" längst mit den Füßen abgestimmt: Bis zu 70.000 Beschäftigte verließen Russland. Angeblich erwartet der Kreml jetzt, dass etwa jeder zweite bis Jahresende zurückkehrt: "Jede wirtschaftliche Erholung beginnt bei den Menschen. Wir haben Sanierungspläne, die die Innenpolitik betreffen. Um sie umzusetzen, braucht es kompetente Spezialisten. Sie zu finden, die Besten auszuwählen und ihnen Möglichkeiten zu bieten, ist eine der Hauptaufgaben", so ein ungenannter Mitarbeiter von Mischustin.