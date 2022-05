"Elite weiß, dass der Krieg verloren ist": Russland ist isoliert

Der pensionierte Luftwaffenoberst Mikhail Chodarenok gab sich jüngst im russischen Fernsehen denkbar pessimistisch, was die kremltreue Moderatorin ganz durcheinander brachte: "Das Wichtigste in unserem Geschäft ist es, militärpolitisch realistisch zu bleiben. Wenn Sie das außer Acht lassen, wird Ihnen früher oder später die Realität der Geschichte so sehr auf die Nase fallen, dass Ihnen hören und sehen vergeht. Was ist in diesem Zusammenhang das Wichtigste? Nicht, ein paar Raketen in Richtung Finnland zu schwenken, das sieht im Allgemeinen lächerlich aus. Das Hauptproblem unserer derzeitigen Position ist, dass wir uns in völliger geopolitischer Isolation befinden."

"Schwierige Zeiten enden nie"

Das ist keineswegs der persönliche Eindruck eines ehemaligen Generalstabs-Offiziers, sondern für Russland ein wahr gewordener Albtraum: Beim jüngsten Treffen der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS), einem Militärbündnis von Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan, Russland und Tadschikistan im Kreml, war die Stimmung ungewöhnlich "vereist". Außer dem belarussischen Präsidenten und Putin-Kumpel Alexander Lukaschenko wollte sich niemand am diesmal runden, aber ebenfalls monströsen Tisch zum Angriffskrieg bekennen. Putin gab sich betont defensiv und jammerte nicht, weil das in diesem Kreis wehleidig gewirkt hätte.

Lukaschenko schimpfte, leider sei die OVKS bei weitem nicht so geschlossen wie die NATO: "Hätten wir sofort geschlossen gehandelt, hätte es diese 'höllischen', wie man so schön sagt, Sanktionen nicht gegeben." Das beeindruckte jedoch keinen anderen Teilnehmer, und Putin blieb nur der Seufzer: "Schwierige Zeiten enden nie."

Kremlsprecher: "Wir können es schaffen"

Kremlsprecher Dmitri Peskow sprach sich quasi selbst Mut zu und sagte, ein Land wie Russland könne schlichtweg nicht "isoliert" werden, weder politisch noch wirtschaftlich, und auch nicht, was den Informationsaustausch betreffe. Wie zum Beweis dafür wollte er nicht mehr ausschließen, dass Instagram eines Tages in Russland wieder zugelassen werden könnte. "Wir können es schaffen", sagte er zu den Erfolgsaussichten im Angriffskrieg, was nicht von absoluter Selbstsicherheit zeugt.

Ein Schüler fragte Peskow, wann denn endlich die "einigende Idee" käme, die alle Russen verbinden würde. Das irritierte Putins Sprachrohr erheblich: "Ist die Stimmung, die jetzt unsere Gesellschaft beherrscht, nicht eine solche Idee? Ist dieser gesunde Patriotismus, der in unserem Land vorherrscht, nicht eine Ideologie?" Peskows Parole, der Krieg werde geführt, damit die russische Jugend "besser, bequemer und stabiler leben" könne, verstörte selbst Mainstream-Blätter.

Lawrow: "Diplomaten packen gerne die Koffer"

Außenminister Sergei Lawrow übt sich inzwischen darin, die Ukraine als "Nebensache" hinzustellen, denn es gehe ja um Russlands Stellung in der Welt - zu der Europa nicht mehr gehören soll: "Unsere Diplomaten haben da nichts mehr zu tun. Sie packen gerne ihre Koffer und arbeiten in Abteilungen, die sich auf aussichtsreichere Regionen wie die GUS, Asien, Afrika und Lateinamerika spezialisiert haben." Von irgendwelchen Zielen wie "Entnazifizierung" und "Entmilitarisierung" der Ukraine ist keine Rede mehr.

Informations- und Digitalminister Maksut Shadayev (42) sagte auf einem Diskussionsforum, die russischen Behörden planten nicht, YouTube zu blockieren: "Wir wollen nicht dem Weg von China folgen, um ehrlich zu sein, aber wegen der 'Operation' und deren Auswirkungen auf die Informationsverbreitung in unserem Land ist klar, dass wir irgendwelche Barrieren einbauen müssen." Offenbar ist Teilen der Führung die eigene Abschottung inzwischen peinlich.

Söldner kritisieren Mangel an Strategie

Beobachtern ist die internationale Isolation des Kreml natürlich nicht verborgen geblieben, weshalb der bulgarische Investigativ-Journalist Christo Grosew (52) im Gespräch mit dem kremlkritischen Online-Portal "Svoboda" sagte: "Ich denke, dass die informierte Elite innerhalb der Sicherheitskräfte versteht, dass der Krieg verloren ist. Der Krieg wurde doktrinär in die Behauptung eingebettet, er sei innerhalb einer Woche vorbei. Wir sehen Prognosen, die aus russischer Sicht nicht als optimistisch bezeichnet werden können, von denjenigen, die Insider-Wissen haben. Auf den Telegrammkanälen von Söldnern, 'Wagneriten' und anderen wird der Mangel an Strategie, taktischen Fähigkeiten der Generäle, auch der Generalstab kritisiert. Die Sicherheitselite versteht, dass es sehr geringe Chancen gibt, diesen Krieg ohne Mobilisierung und die darauf folgende soziale Explosion zu gewinnen."

Wie reagieren die "intellektuellen" Geheimdienstler?

Berichte, wonach Putin persönlich in kleinteilige Entscheidungen auf dem Schlachtfeld eingreift, haben das Vertrauen in die russische Strategie ebenfalls nicht gerade gestärkt. Angeblich kümmert er sich um Planungen, die normalerweise ein Oberst oder Brigadegeneral zu erledigen hätte. "Unter den Sicherheitskräften herrscht Pessimismus darüber, wie man da rauskommt", so Grosew. Keiner in der Elite könne mehr sicher sein, dass Putin in drei Monaten noch im Amt ist.

"Das größte Protestpotential liegt unter den am besten informierten Sicherheitsbeamten. Wir können es den 'intellektuellen Teil der Geheimdienste' nennen, das heißt Leute, die wirklich vollständige Informationen haben", so Grosew: "Und auch die Elite des Inlandsgeheimdiensts, die die konkreten Opferzahlen unter den russischen Truppen kennt, weiß, dass die Mütter, Ehefrauen, Schwestern der Toten oder vermissten russischen Soldaten nicht aufhören, Fragen zu stellen." Mit einer Eskalation zu nuklearen Waffen sei eher nicht zu rechnen, denn Putin könne nicht sicher sein, dass ein etwaiger Befehl auch ausgeführt werde.

"Unter Putin wird Zukunft amputiert"

Kollege Andrei Kolesnikow (56) von der russischsprachigen "New Times", ehemals Mitarbeiter der "Iswestija", meint: "Nur eines ist klar. Jedes Zukunftsmodell ist ein Post-Putin-Modell. Unter Putin wird Russlands Zukunft amputiert. Und mittlerweile ist ganz klar, dass Wandel und Modernisierung erst nach Putin beginnen können. Man kann argumentieren, dass der Herrscher, der nach dem derzeitigen Präsidenten kommt, noch schlimmer sein könnte. Aber die Geschichte des Landes zeigte, dass in der Regel nach dem Abgang eines harten Autokraten sofort, tatsächlich sofort, seine Nachfolger aus dem engsten Kreis eine Liberalisierung des Regimes einleiteten, so etwa Malenkow, Beria und Chruschtschow nach Stalins Tod."

In bestimmten Kreisen gebe es die Befürchtung, bei "wirklich freien Wahlen" würden entfesselte Ultranationalisten an die Macht kommen: "Unnötig zu betonen, dass das genaue Gegenteil eintreten wird. Demokratie, Macht-Rotation und Rechenschaftspflicht sind der beste Schutz gegen solche Szenarien. Generell ist es manchmal sinnvoll, der Geschichte ihren Lauf zu lassen und sich nicht auf soziale Bevormundung einzulassen, dann schlittert die Nation vielleicht nicht in eine Katastrophe."