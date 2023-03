Elin: Neue Sesamstraßenfigur im Rollstuhl

Die deutsche Sesamstraße bekommt eine neue Figur: Noch in diesem Jahr soll Elin in die Sesamstraße einziehen, eine Puppe im Rollstuhl. Der neue Charakter wurde vom NDR in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen US-amerikanischen Bildungsorganisation "Sesame Workshop" entwickelt.

"Die deutsche Sesamstraße ist seit 50 Jahren bunt und vielfältig. Monster und Menschen aller Haut- und Fellfarben sind hier zu Hause", sagt NDR Programmdirektor Frank Beckmann. "Schon früher haben wir in der Sesamstraße Kinder mit Behinderungen vorgestellt. Jetzt wird auch die Puppenwelt etwas inklusiver." Der Rollstuhl sei für sie "ein Hilfsmittel, das zu ihrem Alltag einfach dazugehört".

Neuzugang Elin – ein Technik-Nerd

Die Puppe Elin ist sieben Jahre alt, interessiert sich für Technik und Zahlen, spricht oft zu schnell und verhaspelt sich, wenn sie zu sehr in eines ihrer vielen Projekte vertieft ist, heißt es in der Beschreibung des NDR.

Noch bis zum 30. März dreht der NDR bei Studio Hamburg neues Material, in dem Elin ihren ersten Auftritt als Quiz-Herausforderin des Krümelmonsters haben soll. Zu sehen sein soll das Ganze dann ab Herbst 2023 in der ARD Mediathek, auf KiKA und im NDR Fernsehen.