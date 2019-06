Wenn Elif Shafak heute Abend im Literaturhaus München ihren neuen Roman "Unerhörte Stimmen" vorstellt, wird gewiss auch viel über die aktuelle Situation in der Türkei und das Ergebnis der Neuwahlen in Istanbul gesprochen werden. Shafak wird dann wieder den italienischen Philosophen Antonio Gramsci zu Rate ziehen, der vom Pessimismus des Intellekts und dem Optimismus der Herzen spricht, dem Optimismus des Willens. Das gefiele ihr sehr gut, sagt die Autorin, weil es unmöglich sei, nicht pessimistisch zu werden, wenn man die Politik und türkische Politiker betrachte. Es sei so deprimierend und demoralisierend, was sie dem Land antun. Auf der anderen Seite werde man mehr Vertrauen und mehr Hoffnung haben, wenn man mit den Türken spreche. Weil es schöne Menschen in der Türkei gebe, junge Menschen, Frauen, Minderheiten und fortschrittliche Demokraten. Sie existierten auch, man höre nie ihre Stimmen, aber sie seien da. Wenn man mit den Menschen in der Türkei spreche, fühle man sich optimistischer.

Seit mehr als zehn Jahren im Exil

Elif Shafak ist eine sehr engagierte, eine politische Schriftstellerin. Sie versteht sich als Weltbürgerin, ist viel herumgekommen in der Welt. Seit zehn Jahren wohnt sie in London. Doch sie sagt auch, London sei ein Exil und ein Exil sei ein schwieriges Thema. Manchmal sei es das selbst auferlegte Exil, manchmal werde es von Außen auferlegt. Sie lebe sehr nomadisch und sei eine sehr internationale Seele. In Amerika hat sie schon gelebt, in Jordanien, in Deutschland, in der Türkei, in Großbritannien, in über zwölf Städten. Aber natürlich lebe sie im Exil, sagt Shafak.