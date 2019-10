Elf Millionen für ein Gemälde: Künstler Banksy kritisiert das

Gemäldeverkauf mit mehreren Unbekannten

Banksy selbst schreibt in seinem Instagram-Post: "Schade, dass es nicht mehr mir gehörte." Wem das Gemälde zuletzt gehörte, ist nicht bekannt. Auch wer es ersteigert hat, blieb geheim. Und über Banksy weiß man ohnehin sehr wenig. Bekannt ist nur, dass er aus Bristol stammt und Ende der 90er-Jahre nach London kam. Einen Namen machte er sich mit seinen gesellschaftskritischen und meist kontroversen Motiven.

Erstmals 2009 in einer Ausstellung

Das nun versteigert Gemälde heißt "Devolved Parliament", was doppeldeutig ist: "Devolved" kann im Sinne der britischen Reform vom Zentralstaat hin zur regionalen Verwaltung "dezentralisiert" bedeuten, aber auch als "zurückentwickelt" im Sinne einer umgekehrten Evolution verstanden werden. Erstmals war es 2009 in einer Ausstellung in Bristol zu sehen. Damals hieß es noch "Question Time" ("Fragestunde"). Der Künstler arbeitete später einige Details um.