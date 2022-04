"Ferrantes neapolitanische Saga": Über Armut und Aufstieg

Elena und Lila, die zwei könnten unterschiedlicher nicht sein - und doch sind sie beste Freundinnen seit ihrer Kindheit. Geboren 1944 kurz vor Kriegsende, wachsen die beiden in einem Armenviertel Neapels auf. Elena ist ein eher vorsichtiger und fleißiger Charakter, sie studiert, wird Schriftstellerin und kehrt Neapel den Rücken, während die furchtlose, unangepasste und fantasievolle Lila ihren Heimatort nie verlassen wird.

Eine Geschichte von Armut und Klassismus

In vier Bänden erzählt die Autorin Elena Ferrante die miteinander verwobenen Lebensgeschichten der Ich-Erzählerin Elena und ihrer Freundin Lila von den Fünfzigern bis in die Gegenwart der Zweitausender Jahre.

Die Beziehungen der Frauen und ihrer Männer sind instabil und meist unglücklich, die prägenden Erfahrungen machen sie untereinander. Und so schwierig die Freundschaft auch immer wieder ist – geprägt von Neid, Konkurrenz und der Suche nach Anerkennung und Unabhängigkeit: Nie verlieren sich die zwei Frauen aus den Augen.

Doch als Lila plötzlich verschwindet, beginnt Elena ihr Leben zu rekapitulieren. Es ist die Geschichte von Armut und Klassismus, von Bildung und Aufstieg - und: von Emanzipation.

Die persönlichen Schicksale der beiden Frauen erzählen auch die Entwicklung Italiens in der Nachkriegszeit: Der allgemeine Wohlstand wächst, doch Korruption und mafiöse Strukturen durchdringen alle Lebensbereiche.

Aus 2.200 Seiten Roman sind 18 Teile geworden

Die Hörspielredaktion des Bayerischen Rundfunks hat die figurenreiche Saga mit mehr als 35 Schauspielerinnen und Schauspielern in ein vielstimmiges und lebendiges Hör-Erlebnis verwandelt, u.a. sind zu hören Christiane Roßbach, Annette Paulmann und Stefan Wilkening.

Aus den fast 2.200 Seiten Roman sind 18 Teile geworden: "Ferrantes neapolitanische Saga", das erste deutschsprachige Hörspiel nach der Romanreihe dieser geheimnisvollen Schriftstellerin, die keine Interviews gibt, unter Pseudonym veröffentlicht und ihren echten Namen nicht verrät.

Elena Ferrante eroberte internationale Bestsellerlisten und wurde vom Time Magazine zu den 100 einflussreichsten Personen weltweit gekürt. Dieser Erfolg ist längst nicht mehr mit dem Geheimnis um ihre Identität zu erklären: Ihr Werk ist ein Epos der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts, in deren Mittelpunkt die berührenden Einzelschicksale zweier Frauen stehen. Eines der erfolgreichsten Stücke Literatur gegenwärtig - und nun in Gänze von Dramaturgin Katarina Agathos und Regisseur Martin Heindel in ein fesselndes Hörspiel verwandelt.