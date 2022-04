Elena Ferrantes "Neapolitanische Saga" als Hörspiel

Camorra, Wirtschaftsaufschwang, Gewalt und Feminismus bei Ferrante

Hauptschauplatz des wechselvollen Lebens von Lila und Elena ist der Rione, ein fiktives Armeleuteviertel in Neapel. Kindheit hier birgt einerseits die Möglichkeiten großer Freiheit, beim Spielen in den Straßen – andererseits lauern Gewalt, todbringende Krankheiten und die Fallstricke von männlich dominierten Familienhierarchien um die neapolitanische Camorra, die auch das Leben der Kleinsten prägen. Wie stark diese prägen, erfährt Lila ausgerechnet in ihrer Hochzeitsnacht, mit ihrer vermeintlich großen Liebe Stefano.

Der Rione hatte sich im Gegensatz zu uns überhaupt nicht verändert. Die grauen Häuser, der Hof, der Stradone, die dunklen Öffnungen des Tunnels und die Gewalt hatten die Zeit überdauert. Aber der Rione verwies auf die Stadt, die Stadt auf Italien, Italien auf Europa, Europa auf den ganzen Planeten. Nicht der Rione ist krank, die ganze Erde ist es, das Universum oder die Universen. Und die Kunst besteht darin, den wahren Zustand der Dinge vor anderen und vor sich selbst zu verbergen. (Aus: Die Geschichte der getrennten Wege)

Trotz Gewalt und fehlenden Aufstiegschancen für Frauen: Zeit ihres Lebens können sich weder Lila noch Elena ganz vom Rione lösen. Elena Ferrante spannt entlang des Lebens von Elena und Lila einen Bogen über die europäische Geschichte der Nachkriegszeit und erzählt dabei auf fesselnde Art, wie verschiedene Charaktere mit den Gegebenheiten umgehen, versuchen, etwas anders zu machen – und dabei immer wieder in die gleichen Muster verfallen, die soziale und geschlechtsspezifische Ungleichheiten aufrechterhalten.

Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern, Kindern aus Arbeiter- und Akademiker- und Camorrafamilien, der Einfluss der Camorra in Neapel, die Aufarbeitung der Traumata faschistischer Diktaturen in Europa, die Zeit der Studentenbewegung in den 1960er Jahren: All dies bildet den Hintergrund der beiden miteinander verwobenen Einzelschicksale von Elena Greco und Lila Cerullo.

Jonathan Franzen und Rosalie Thomass im Ferrante-Fieber

Elena Ferrantes Bücher waren zunächst in Italien ein voller Erfolg, landeten dann aber auch in den USA, Australien, Spanien, Schweden, Norwegen, Türkei, Frankreich und Deutschland in den Bestsellerlisten. Unter dem Hashtag #ferrantefever lebt ein fast unvergleichlicher Kult um die Autorin. Doch: Ferrante gab sich nie zu erkennen, sie kommuniziert über ihren Verlag und bleibt der Öffentlichkeit fern. Bis heute glauben zwar einige Quellen ihre wahre Identität zu kennen, doch ihr Verlag hat die Identität nie bestätigt. Elena Ferrante schreibt weiterhin anonym.

Ferrantes internationaler Erfolg basiert auch darauf, dass sie prominente Leser und Leserinnen gefunden hat. Jonathan Franzen, Autor von "Freiheit", erzählt, er habe sich "Meine geniale Freundin" gekauft, um für eine achttägige Lesereise eine Lektüre zu haben. Schon nach drei Tagen sei er mit dem ersten Band der neapolitanischen Saga fertig gewesen, und habe Nachschub geordert.

Ihr Stil ist nicht auffällig, sie verwendet keine ausgefallenen Wörter, setzt nicht auf komplizierte Metaphern, will einen nicht mit ihrer Prosa beeindrucken. Aber man hat, wie bei Alice Munro, das Gefühl, dass hinter jedem Satz ein Gedanke steckt. Und sie beschreibt sehr genau, wie jemand die Straße hinuntergeht, einen Laden betritt, etwas kauft, mit zwei anderen Personen. Das ist scheinbar ganz schlicht gemacht, nur eine Reihe von Vorgängen. Aber dort steht nichts, was nicht notwendig wäre. Und auch wenn die Sätze nicht auffällig sind, sie sind alle makellos. (Jonathan Franzen, Autor von "Freiheit")

Rosalie Thomass, die im Ferrante-Podcast die Figur der Elena Greco spricht, habe beim Lesen mitgefiebert: "Ich hab noch nicht geknackt, wie Elena Ferrante das macht, dass man bei Lesen und Hören so mitfiebern kann. Es könnte auch eine Soap Opera sein, aber es ist halt viel besser! Es ist so kraftvoll und gesellschaftlich relevant und politisch interessant", so die Schauspielerin und Sprecherin der Elena Greco.

Blind-Date mit Elena Ferrante: Das Making-Of

"Da die anonyme Autorin Ferrante als Gegenüber wenig greifbar ist, kam es mir ein bisschen so vor, als würde ich einem Blind Date schreiben" sagt Katarina Agathos, Chefdramaturgin des BR. Selbst im Ferrante-Fieber, hatte sie die Rechte beim italienischen Verlag der Schriftstellerin angefragt – und eine wenig ermutigende Antwort bekommen. Die Autorin gilt als besonders schwierig in Verhandlungen. Dennoch entwarf sie ein Konzept, wie sie sich die Adaption des Stoffes, die Aufteilung der Stimmen und die Auflösung der Szenen vorstellte und in welchem Programm-Kontext 'Meine geniale Freundin' aufgehoben wäre." Und es klappte: "Welcher von den vielen Punkten Frau Ferrante dann letztendlich überzeugt hat, weiß ich nicht, aber einige Wochen nach Abschicken des Konzepts kam eine freudig überraschte Nachricht vom Verlag, dass Elena Ferrante einer Hörspielbearbeitung der kompletten Neapolitanischen Saga zustimmt."

Umgesetzt wurde das Hörspiel mit über 70 Schauspielerinnen und Schauspielern in den Jahren 2020 und 2021, unter Corona-Bedingungen. Regisseur Martin Heindel sagt, dass er dafür eine Zeit lang "in den Büchern Ferrantes lebte". "Mit den Schauspieler zusammenzuarbeiten war wunderbar. Man hat so viele Ideen im Kopf, und dann hat man da Leute, die einem mithelfen, die Figuren, die einem ans Herz gewachsen sind, ins Leben zu rufen", sagt Heindel. "Und manchmal merkt man dann auch, dass es nicht so funktioniert, wie es im Buch steht. Wenn da zum Beispiel steht, dass jemand dauernd wütend ist, dann wird das in der Umsetzung schnell langweilig. Wir mussten dann ausbalancieren, damit es eine Dynamik kriegt und lebt."

Alle Folgen in der ARD Audiothek und ab 25.04. Staffel 2 immer sonntags um 15.05 Uhr auf Bayern2. Zum Start des großen Ferrante-Podcasts bringt das BR Fernsehen am 25.04. um 23.35 Uhr die Dokumentation "Ferrante-Fever" aus Italien. Sie ist in der BR-Mediathek abrufbar.