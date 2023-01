Elektropop von "Post Neo": Cool wie Buddah

Düster wird’s, wenn "Post Neo" loslegen, düster aber nicht ungemütlich. Da legt sich die Melancholie wie eine schwere Decke aufs Ohr. Dunkelgrün und wie gemacht, um darunter zu verschwinden: flauschige Weltflucht. "Run run run, we are all running", singen Pauline Weh und Nicole Luján, und klingen dabei so cool, so unterspannt, dass man ihnen so viel Alltagsstruggle gar nicht so recht zutrauen möchte.

Musik, in die man endlos hineinhören kann

Aus München und Mexico kommen die beiden, haben sich in Berlin gefunden, drei Jahre lang an ihren Synthesizern herumgeschraubt – und jetzt ein super Debüt vorgelegt. Fünf Songs, die die Frickelei definitiv wert waren. Und das ganze Hin und Her. Vor allem in den zwei Jahren, als Nicole wieder in Mexico lebte. Ein Duo remote sozusagen, digital verbunden. Sounds und Beats via Mail, Abstimmung im Video-Call. "Ein bisschen kompliziert" sei diese transatlantische Kooperation schon gewesen, erzählt Pauline, "aber irgendwie auch ganz witzig."

Funktioniert hat sie jedenfalls. "Post Neo" machen nicht nur perfekt produzierten Elektropop, sondern Musik, in die man endlos lange hineinhören kann. Und die dabei schillernd ambivalent bleibt. Da mischt sich Sphärisches mit Technoidem, Schwebende Melodien mit Spoken Word. Und manchmal weicht die Melancholie der Parole.

Wenig Pose, große Klarheit

"Wir müssen nichts / wir dürfen alles" skandieren die beiden im Song "Wir treten aus" und lassen doch nichts daran nach Protest klingen, sondern so, als formulierten sie die größte Selbstverständlichkeit. Wenig Pose, große Klarheit – diese Geste können "Post Neo". Sanfte Souveränität. Überzeugen konnte man sich davon in München erstmals im Dezember, als die beiden im Fraunhofer Theater auftraten und im schwarzen Existentialisten-Chic einen eben solchen Auftritt hinlegten.

Falls man sich was wünschen darf im neuen Jahr: Mehr davon! Immerhin ist Nicole wieder zurück in Deutschland. Konzerte also möglich. Geplant sei außerdem, der EP ein erstes Album folgen zu lassen, erzählt Pauline. Bis dahin muss man sich wohl in Post Neo'scher Selbstbescheidung üben: "Wir warten gerne / wir haben Zeit".