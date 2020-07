Electro als "Ernste Musik": "Kick I", das neue Album von Arca

"Nonbinary" heißt der erste Track des Kick-I-Albums programmatisch. "Speak for yourself", lautet die Zeile, die darin mehrfach wiederholt wird: Sag wer du bist oder Sprich für dich selbst, heißt das. Es bedeutet aber auch: Erklär dich, übernehme Verantwortung für Dein Leben. Dazu purzeln synthetische Computer-Beats kreuz und quer, bis eine schräge Keyboard-Melodie die Aufforderung zum Selbstbekenntnis bricht.

"Speak For Yourself"

2018 hat sich Arca zur nichtbinären Person erklärt, was wiederum bedeutet: Alejandro, das männlich besetzte Ego, vor 30 Jahren geboren und in einer Gated Community, einem Reichen-Ghetto in Caracas, aufgewachsen, ist jetzt abgemeldet, stattdessen hat nun Alejandra, die weibliche Version der öffentlichen Person Arca, das Sagen. Das wirkt nicht nur wie eine Regelverletzung, eine Grenzüberschreitung dessen, was gemeinhin als normal eingestuft wird, das ist es auch. Identität, nicht mehr von der Biologie hergedacht, sondern aufgrund der Psyche, des eigenen Empfindens benannt und geschaffen.

Pandämonium weiblicher Stimmen und elektronischer Beats

Auf "Kick I", dem ersten Teil eines auf vier Alben angelegten Zyklus, äußert sich Arca erstmals selbst, sprich die Produzentin und DJane Alejandra Ghersi singt und rappt, es gibt aber auch in der zweiten Hälfte des Albums die Stimmen anderer Frauen zu hören. Von Edelpop-Artistin Björk etwa, für die Arca schon die Sounds gestaltet und inszeniert hat und von Rosalia, Spaniens neuem Globalpop-Export. Zu hören sind auch Sophia und Shygirl, die für die Vocals einzelner Tracks verantwortlich sind.

Nein, Pop im üblichen Sinne ist das nicht, Songs im üblichen Sinn auch nicht. "Kick I" zerfällt in zwei Teile. Es gibt atmosphärische, ambientöse Tracks oder tollkühn-verschwurbelte Stücke, in denen sich die Beats, an Reggaeton-Patterns aufgehängt, abenteuerlich überschlagen. Das vermischt nie, knarzt und fiept aber trotzdem irrlichternd neu. Aufregend und anders klingt es eh. Ob man dazu tanzen kann? Ist zweitrangig, schließlich handelt es sich hier um, wenn man so will, Überwältigungs-Audio-Art, die in erster Linie gehört, wahrgenommen werden will.

"Music To Think Of", wie der Avantgarde-Jazz-Künstler Lester Bowie einmal sagte, Gedankenfutter. "Kick I" präsentiert Musik, die ganz ähnlich wie Arcas Vorstellungen von Geschlecht und Identität, reines, pures Konstrukt ist.

Musik muss nicht immer schön sein!

Musik, für die sich die Kolleginnen der Klassik-Abteilung die Formulierung E-Musik ausgedacht haben. Damit ist nicht etwa Elektronische Musik gemeint, sondern ernste Musik, seriöse Neutönerei also, die gar nicht erst versucht im herkömmlichen Sinn schön zu klingen. Arcas Musik überschreitet bewusst die engen Grenzen des sogenannten hübschen Lärms, als den Nik Cohn, einer der ersten Poptheoretiker, das Phänomen definiert hat.