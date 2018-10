Wie "Electric Ladyland" vor 50 Jahren die Musik revolutionierte

25 Jahre später, im Herbst 1993, zitieren Die Toten Hosen aus Düsseldorf das Cover von "Electric Ladyland" für ihr Album "Reich und sexy". Was hätte wohl Karl Marx gesagt beim Anblick von Campino ohne Kleider, umgeben von nackten Frauen? Vermutlich hätte er zu einem seiner Klassiker gegriffen: "Geschichte wiederholt sich, das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce."

"LPs sind wie Tagebücher"

Musikalisch sprengt "Electric Ladyland" von The Jimi Hendrix Experience die Grenzen der Rockmusik, wie wir sie kannten. "Mit 'Electric Ladyland' wird die Studiotechnik so dominant, dass viele Stücke auf der Bühne live für die Gruppen nicht mehr spielbar sind. Playback? Wer diese Unverschämtheit besessen hätte, wäre 1968 gelyncht worden." Sagt Klaus Theweleit, Autor der "Männerphantasien" und 68er-Aktivist.

Hendrix selbst betont die neuen künstlerischen Möglichkeiten und Freiheiten. Das Zeitalter der Drei-Minuten-Single ist passé, es lebe das Album, die Langspielplatte, Betonung auf lang, abgekürzt: LP. Im Falle von "Electric Ladyland" sogar eine Doppel-LP. "LPs sind wie Tagebücher", sagt Hendrix, "deswegen mag ich alle Songs, die wir aufgenommen haben." Auch Bob Dylan hat ein Faible für Jimi Hendrix, vor allem für einen ganz bestimmten Song aus "Electric Ladyland". Er heißt "All along the watchtower" und ist eigentlich eine Art Folksong – geschrieben von: Bob Dylan. Als Dylan hört, was Hendrix aus seinem Lied gemacht hat, spielt er "Watchtower" fortan nur noch im "Electric Ladyland"-Style.

Künstler beziehen sich auf das legendäre Album

Die Plattenhüllen-Farce der Toten Hosen ist nicht die einzige Spätfolge des epochalen Doppelalbums. "Crosstown Traffic", einer der wenigen Single-Erfolge der Jimi Hendrix Experience, wurde 1991 von der britischen HipHop-Gruppe Caveman in ihrem Hit "I'm ready" gesamplet. "Electric Ladyland" war der Titel einer einflussreichen Compilationreihe beim Frankfurter Force Inc-Label, die in den 90er-Jahren das weite Feld zwischen Crooklyn Dub, Jungle und Prä-Dubstep bespielt. Michaela Melián, Künstlerin und Mitgründerin der Band Freiwillige Selbstkontrolle (FSK) taufte 2016 ihre erste Einzelausstellung im Münchner Lenbachhaus auf den Namen "Electric Ladyland". Warum? "Jimi Hendrix hat auf der Platte 'Electric Ladyland' eine wunderbare Formulierung: 'Electric woman waits for you and me'. Ich habe das als Losung für die ganze Ausstellung genommen, indem ich diesen wunderbaren Begriff selbst gefüllt und zum Klingen gebracht habe. Im Grunde geht es mir darum, dass ich als Frau ein 'Ladyland' entwerfe", so Melián. Und hätte Janelle Monae, eine der bedeutendsten und unberechenbarsten Pop-Künstlerinnen der Gegenwart, ohne Hendrix 2013 ein Album namens "The Electric Lady" gemacht? Eher nicht.

Black Power-Statement am Erscheinungstag von "Electric Ladyland"

Die Veröffentlichung des bahnbrechenden Doppel-Albums war nicht das einzige historische Ereignis an diesem 16. Oktober 1968. Bei den Olympischen Spielen in Mexiko-City kam es zu einer Geste für die Ewigkeit. Es passierte bei der Siegerehrung im 200-Meter-Lauf: Tommie Smith, der Gewinner und John Carlos, der Drittplazierte, beide Afroamerikaner, stiegen ohne Schuhe aufs Siegerpodest. Sie trugen schwarze Strümpfe. Bei der Nationalhymne schauten sie zu Boden und reckten die Faust mit einem schwarzen Handschuh in den olympischen Himmel.