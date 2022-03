Elden Ring: Scheitern für jedermann

Geduld und die richtige Strategie

Der Spieler ist auf der Suche nach dem Eldenring. Der soll seinem Träger große Macht verleihen. Allerdings ist der Ring zerbrochen. Die Einzelteile haben mehrere Halbgötter an sich gerissen. Nun muss der Spieler es mit ihnen aufnehmen. Doch die Duelle mit den Halbgöttern haben es natürlich in sich. Auch wenn es sich manchmal anders anfühlt, ist Elden Ring nie unfair. Jeder noch so schwierige Gegner folgt bestimmten Mustern und lässt sich mit der richtigen Strategie besiegen. Zum Spiel gehört daher auch, dass man sich nicht vom eigenen Scheitern entmutigen lässt, sondern die Bewegungsabläufe des Gegenübers studiert und etwa daran feilt, den Attacken im richtigen Augenblick mit einer geschickten Rolle vorwärts auszuweichen.

Jetzt wird sich der ein oder andere denken: Stundenlang üben in einem Computerspiel – wer tut sich so etwas freiwillig an? Wäre ein interessantes Buch oder selbst der Abwasch nicht eine angenehmere Beschäftigung? Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Der Erfolg fühlt sich umso größer an, wenn man nach einer knappen Stunde an derselben Stelle und unzähligen Versuchen den Dreh endlich raushat. Sicher ist aber auch: Der nächste fast unbesiegbare Gegner in Elden Ring wartet nur ein paar Ecken weiter.