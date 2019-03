Ein glitzernder Wandteppich aus Gold und Silber – könnte man meinen. In Wahrheit besteht er aus tausenden Flaschendeckeln aus Blech, die mit einem Kupferdraht zusammengenäht wurden. Für den Künstler El Anatsui aus Ghana haben die Verschlüsse eine besondere Bedeutung. "Europäer brachten den Alkohol nach Afrika, sie tauschten damit afrikanische Waren ein, aber auch Menschen, die sie als Sklaven nach Amerika verfrachteten", sagt El Anatsui. Die Flaschendeckel würden daher die Kontinente Europa, Afrika und Amerika verbinden.

Angefertigt werden die monumentalen Kunstwerke in El Anatsuis Atelier im nigerianischen Nsukku. 40 Mitarbeiter verarbeiten dort die Recycling-Materialien nach seinen Anweisungen. In jedem Menschen stecke ein Künstler, betont El Anatsui.

Seine bisher größte Skulptur entstand jetzt in München an der Fassade des Hauses der Kunst. 110 Meter ist sie lang, 10 Meter hoch. Aus Druckplatten einer Münchner Druckerei. "Second Wave" – zweite Welle – heißt sie und nimmt auf die Geschichte des Hauses Bezug. El Anatsui erinnert daran, dass das Museum ursprünglich für Nationalsozialistische Kunst aus Deutschland gebaut wurde: "Jetzt aber ist das Haus berühmt dafür, dass es Kunst aus der ganzen Welt zeigt."

Der 75-jährige El Anatsui zählt heute zu den berühmtesten Künstler Afrikas. Begonnen hat er seine Karriere vor 50 Jahren mit Holzskultpuren, in der Tradition afrikanischer Kunst. Für seine Werke verwendet er scheinbar wertlose Materialien und zaubert daraus glänzende Kunstwerke.

Die Ausstellung "Triumphant Scale" im Münchner Haus der Kunst ist noch bis zum 28. Juli zu sehen.