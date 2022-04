Eklat um russische Theaterpreise: Deutscher Preisträger lehnt ab

Offiziell wurde nichts verlautbart, doch die russische Nachrichtenagentur Interfax meldete: Hinter den Kulissen gab es bei der diesjährigen Verleihung der russischen Theaterpreise "Goldene Maske" in der Kategorie Opernregie einen Eklat. Demnach hatte sich die Jury in geheimer Abstimmung für den deutschen Regisseur Claus Guth (58) ausgesprochen. Er hatte am Moskauer Bolschoi-Theater im Februar vergangenen Jahres die "Salome" von Richard Strauss inszeniert, übrigens zum zweiten Mal nach einer Inszenierung an der Deutschen Oper Berlin im Januar 2016. Als er über die Zuerkennung des renommierten Preises informiert worden sei, habe Guth eine Entgegennahme abgelehnt, so Generaldirektorin Maria Rewyakina (67). Die Preisverleihung erfolgte am Mittwochnachmittag virtuell.

Claus Guth konkurrierte ausschließlich mit Russen

Nach den geltenden Regeln könne das Ergebnis einer Jury-Abstimmung nachträglich nicht geändert werden, daher sei der Preis, der von der Stadt Moskau und dem russischen Kulturministerium finanziell gefördert wird, in diesem Jahr in der entsprechenden Kategorie nicht vergeben worden.

Während manche russische Blätter über die Ablehnung des Preises durch Guth mit Berufung auf die Jury berichteten, verschwieg die kremlnahe Zeitung "Iswestija" ihren Lesern den Vorfall und rühmte die "Salome"-Inszenierung, als ob die Auszeichnung tatsächlich überreicht worden war. Es habe sich um eine "Freudianische Studie der weiblichen Sexualität" gehandelt, die von geradezu "nuklearer" Wucht sei: "Die Frau als ein verführerischer Teufel, und dagegen ist nichts einzuwenden: Selten sah man ein Opernkonzept, bei dem die Akzente so klar gesetzt sind."

Claus Guth war der einzige Ausländer, der für eine Operninszenierung nominiert worden war. Zu seinen Konkurrenten gehörten hierzulande unbekannte Künstler wie Dmitri Belyanuschkin, der in Nischni Nowgorod Mozarts "Hochzeit des Figaro" interpretiert hatte, sowie Wladislaw Nastawschew, der am Bolschoi "Die Perlenfischer" von Bizet eingerichtet hatte.

In einem Interview hatte sich Guth im vergangenen Jahr, auf dem Höhepunkt der Pandemie, beglückt über seine Arbeit in Moskau gezeigt: "Nach fast zwei Monaten am Bolschoi, die mich aus dem Lockdown geholt und mir Kreativität und so viele interessante Begegnungen beschert haben, werde ich mich immer mit Freude und Dankbarkeit zurückerinnern."

Dmitri Krymow gab seinen Preis weiter an Regierungskritiker

Der russische Regisseur Dmitri Krymow (67), der sich zur Zeit in den USA aufhält, erhielt den Preis in der Kategorie "Drama" für seine Inszenierung des experimentellen Musiktheaters "Mozarts Don Giovanni - die Generalprobe" am Moskauer Peter Fomenko-Theater. Krymow hatte einen Vertreter zur Preisübergabe geschickt, der in seinem Auftrag mitteilte, dass der Regisseur seine "Goldene Maske" an den letztjährigen Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow weiterreiche, den Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung "Nowaya Gaseta", die auf Druck der Behörden ihr Erscheinen "bis Kriegsende" eingestellt hat. Auf Muratow, der den Angriff auf die Ukraine von Anfang entschieden verurteilte, war kürzlich während einer Eisenbahnfahrt ein Farbanschlag verübt worden.