EKD Synode - viel zu reden, wenig zu sagen

Warum fühlt es sich auf einer EKD-Synode so an wie auf einem Parteitag einer außerparlamentarischen Oppositionspartei? Viele tolle Ideen, viele Vorschläge, Wünsche, Debatten, Meinungen – aber entschieden wird woanders.

Das "Kirchenparlament" der evangelischen Kirche nimmt sich selbst sehr wichtig. Das ist gut, weil es dadurch Themen in der Medienwelt setzen kann. Und auch die Landeskirchen gängeln kann – etwa endlich flächendeckend und deutschlandweit Fälle sexualisierter Gewalt auch im evangelischen Kirchengemeinde-Milieu zu erforschen, so geschehen im November. Doch man überschätzt die EKD-Synode, will man ihr mehr als eine freundliche Richtlinienkompetenz zubilligt.

Richtlinienkompetenz statt Regierungsmacht

Die EKD ist eine Kirche, die nur im Kopf existiert. Und ihr Parlament regiert ein Land, das nicht ist. Das hat Geschichte und Methode:

Geschichte: Wir bilden keine zentrale Deutsche Kirche, sagten die evangelischen Landeskirchen nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Macht liegt im Dezentralen, im Kleinen und im Regionalen, sagten sie, kein Wunder: Der Gleichschaltung der evangelischen Kirchen im Nationalsozialismus unter dem Namen "Deutsche Evangelische Kirche" (DEK) hatten sich nur drei Landeskirchen entziehen können, und das auch nicht so richtig. Unsere Stärke und Abwehrkraft soll künftig wieder im Dezentralen und Pluralen liegen, sagten daher die Verantwortlichen und richteten das seit der Reformation gewachsene System der Landeskirchen wieder ein und sich selbst darin. Die EKD, die freilich trotzdem zeitgleich aufgebaut wurde, ist deshalb lediglich eine Dach-Organisation ohne echte Kirchenleitungsfunktion geworden – man trifft sich regelmäßig und tauscht sich aus – und man hat einen zentralen Ansprechpartner für die Politik und die Medien - den Ratsvorsitzenden.

Protestanten brauchen keinen Papst, sie sind alle Priester

Methode: Wir brauchen überhaupt keine zentralistische Kirche, keine Bischöfe, keinen Papst, alle Macht geht vom Kirchenvolk aus, von unten - das sagen die Protestanten seit der Reformation. Die Kirche, das ist im protestantischen Denken die Gemeinde, die jeweilige Kirchengemeinde vor Ort. Pfarrer gibt’s aus organisatorischen Gründen, sie stehen aber nicht über ihren Gemeindemitgliedern – es gilt bekanntlich das "Priestertum aller Gläubigen". Wenn die Macht bei der Ortsgemeinde liegt – wozu braucht es dann die EKD, was hat sie zu sagen, wo kommt sie bei den Leuten vor?

Gar nicht, werden daher die meisten sagen. Die berühmten EKD-Denkschriften zu gesellschaftlichen und politischen Fragestellungen sind ethische Kompromisspapiere mit fast schon wissenschaftlichem Anspruch – sie sollen Orientierung bieten, gerade für Entscheidungsträger – wie viele von ihnen haben die EKD Denkschriften und Orientierungshilfen wohl studiert? Wer kennt die Titel "Rechtfertigung und Freiheit" oder "Im Alter neu werden können"?

Wen bringen Denkschriften noch zum Nachdenken?

Und die EKD Synode, das Kirchenparlament, zusammengesetzt aus Abgeordneten aus allen 20 Landeskirchen – was bestimmen die? Natürlich den Haushalt für den eigenen Überbau – für die deutschlandweiten Dienste, die es natürlich auch gibt, Touristenseelsorge, Schaustellerseelsorge.

Natürlich, einen Unterschied gibt es schon, zu einem Parteitag der APO: Auf der EKD-Synode sind lauter Funktionäre der jeweiligen Landeskirchen, die sozusagen den Funken weitertragen können.

Das Feuer, das dieses Jahr vorbereitet wird, lautet Frieden. Es gibt einen Studientag dazu, dazu gibt es Eingaben, Vortreffen, Workshops und Beschlussvorlagen für die Synode – am Ende, im November, bei der Synodentagung in Dresden, wird dann eine Erklärung stehen.

Aus dem Thema Frieden könnte natürlich auch nur ein Eierkuchen werden, wo viele rühren, keiner backt. So ist das eben im EKD-Parlament, das viel zu besprechen und wenig zu sagen hat.