EKD-Synode: Reformen und Sparplan für die Kirche

Wie kann die evangelische Kirche von morgen aussehen? Diese Frage steht im Fokus der Beratungen des Kirchenparlaments. "Wir stellen sie uns nicht erst seit Corona", so Synoden-Präses Irmgard Schwaetzer. Schon direkt nach dem Reformationsjubiläum 2017 habe man mit den Zukunftsprozessen begonnen und besonders drei Stränge verfolgt: "Neben den Finanzen standen Fragen nach der Digitalisierung und dem Platz der Kirche in der Gesellschaft im Fokus", so Schwaetzer.

Zahl der Kirchenmitglieder könnte sich bis 2060 halbieren

Daraus entstand das Reformpapier "Hinaus ins Weite - Kirche auf gutem Grund", das aus zwölf Leitsätzen besteht. Sie behandeln Fragen zu möglichen Reformen der Kirchenstrukturen, etwa wie die 20 Landeskirchen besser zusammenarbeiten können und wie die Weitergabe des Glaubens in einer zunehmend säkularen Gesellschaft gelingen kann.

Daneben geht es bei der EKD-Synode um die Finanzierung kirchlichen Handelns. Einer Prognose zufolge könnte sich die Zahl der Kirchenmitglieder bis 2060 halbieren, was sich auch auf die Finanzkraft auswirken würde.

Sparzwang: Finanzexperten legen Liste mit Kürzungsvorschlägen vor

Laut der Beschlussvorlage für die Synode sollen bis zum Jahr 2030, also in den nächsten zehn Jahren, 17 Millionen Euro eingespart werden. Die EKD-Finanzexperten haben eine Liste mit Kürzungsvorschlägen vorgelegt. Betroffen sind möglicherweise Zuschüsse für kirchliche Hochschulen, die Frauen- und Männerarbeit sowie die Johannes a Lasco Bibliothek in Emden.

Die EKD-Synode ist mit ihren 120 Mitgliedern neben dem Rat und der Kirchenkonferenz eines der drei Leitungsorgane der Evangelischen Kirche in Deutschland. Sie erarbeitet "Kundgebungen und Beschlüsse zu Fragen der Zeit" sowie Richtlinien für den Rat der EKD. Außerdem beschließt sie den Haushalt und die Kirchengesetze.