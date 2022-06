EKD-Ratsvorsitzende wirft Patriarch Kyrill Gotteslästerung vor

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, hat dem Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Kyrill I., wegen seiner Rechtfertigung des Ukrainekrieges "Gotteslästerung" vorgeworfen. "Mich empört, wenn der Patriarch von Moskau einen Angriffskrieg als gottgewolltes Mittel darstellt, um seine eigene Auffassung des Christentums und seine Sicht der Geschichte durchzusetzen", sagte Annette Kurschus beim Johannisempfang der EKD am Mittwochabend in Berlin.

Kurschus: "Ökumenische Brücken nicht abbrechen"

"Gott in dieser Weise vor den eigenen Karren zu spannen, halte ich für Gotteslästerung", erklärte sie. Kurschus betonte aber, sie verurteile nicht die gesamte russische Orthodoxie, die vielstimmig sei. "Wir dürfen und werden die ökumenischen Brücken zu ihr nicht abbrechen", sagte sie und betonte damit erneut die Haltung der Evangelischen Kirche in Deutschland zum Dialog mit der Kirche in Russland.

Die Theologin äußerte aber auch Skepsis gegenüber Äußerungen, die die Verteidigung der Ukraine gegen den russischen Angriff pauschal als Verteidigung westlicher Werte idealisierten. Anfang März hatte Kyrill von einem "metaphysischen Kampf" um die Werte gesprochen und als einen der Hauptgründe für den Angriff auf die Ukraine die Furcht der Russen vor "Schwulenparaden" genannt. "Auch hier wittere ich eine geschichtstheologische Überhöhung des Krieges, die mir suspekt ist", sagte Kurschus. Die Verteidigung von Freiheit und Recht sei einen engagierten Streit wert. "Aber dieser Streit muss sich unterscheiden von der Logik machtvoller Überwältigung, bösartiger Unterstellung und hasserfüllter Abwertung derer, die anders denken", sagte sie.

Patriarch von Moskau verteidigt Angriffskrieg immer wieder

Der russisch-orthodoxe Patriarch hat den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine bereits mehrfach verteidigt. Er sagte, dass Russland kämpfe im Namen "des Rechts, sich auf der Seite des Lichts zu positionieren, auf die Seite der Wahrheit Gottes, auf die Seite dessen, was uns das Licht Christi, sein Wort, sein Evangelium offenbaren". Er gab den westlichen Staaten die Schuld am Ausbruch des Krieges.

Kyrill unterstützte öffentlich auch den Chef der russischen Nationalgarde, General Wiktor Solotow, und überreichte ihm eine Ikone der Mutter Gottes mit den Worten: "Möge dieses Bild junge Soldaten inspirieren, die den Eid ablegen und den Weg der Verteidigung des Vaterlandes einschlagen."

Predigt am 8. Mai sorgte für viel Entsetzen

Besonders viel Entsetzen hinterließ Kyrills Behauptung, Russland "habe noch nie jemanden angegriffen". Bei seiner Predigt am 8. Mai in der Hauptkirche der russischen Streitkräfte in Moskau forderte er "echte Freiheit und Unabhängigkeit" von den Ländern, die "Russland leider feindselig" gegenüberstünden: "Wir müssen unsere ganze geistige und materielle Kraft bündeln, damit niemand es wagt, in die heiligen Grenzen unseres Vaterlandes einzudringen." Er forderte die Gläubigen dazu auf, dafür zu beten, dass "Gott Russland vor inneren und äußeren Feinden beschütze".

