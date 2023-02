EKD-Ratsvorsitzende: Mehr Hoffnung statt Waffen im Ukraine-Krieg

Blau blüht die Kornblume, die Sonnenblume gelb. Samen für beide Pflanzen hat die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) an alle verschickt, die säen wollen – Hoffnung nämlich für die Ukraine, auf deren Flagge dieselben Farben nebeneinanderstehen wie in einem Beet voller Korn- und Sonnenblumen.

Das ist die Idee hinter der in den sozialen Medien beworbenen EKD-Initiative #hoffnungsäen, die ein Jahr nach Kriegsbeginn in der Ukraine, also am 24. Februar 2022, offiziell beginnen soll.

Kurschus: "Menschen kommen kaum noch in den Blick"

Die Aktion will auch einen Kontrapunkt zur gegenwärtigen Debatte um weitere Waffenlieferungen setzen. "Es geht immer nur um Waffenlieferungen: Ja oder nein – und wenn ja: Welche?", beklagt die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus im Gespräch mit dem BR. Die Menschen kämen kaum noch in den Blick. Auch das sei ein Ziel der Aktion, "dass wir den Blick auf die Menschen richten, die geschunden sind und die Hoffnung brauchen", so Kurschus.

Grundsätzlich wertet es die Theologin gegenwärtig als "eine zu tolerierende Maßnahme", den Ukrainern mit Waffen beizustehen. Zugleich spricht Kurschus von einem Dilemma: "Alles, was jetzt richtig ist, ist genauso falsch und umgekehrt", denn: "Jeder Christ, behaupte ich mal, ist in seinem tiefsten Herzen ein Pazifist, weil er, weil sie von Christus gelernt haben, dass Gewalt nicht zum Frieden führt und dass eine Waffe niemals gut sein kann."

Besonnen bleiben bei Frage nach weiteren Waffenlieferungen

Umso wichtiger sei es, eben nicht nur auf Waffen zu setzen, schon gar nicht, noch schwereres Gerät zu liefern: "Aus meiner Sicht ist jetzt hier dringend höchste Besonnenheit erforderlich, dass das nicht immer weiter eskaliert. Dann hat das irgendwann keiner mehr unter Kontrolle." Frieden könne stattdessen nur mit Verständigung eintreten, "wenn sich Menschen wieder zusammensetzen und wenn Menschen gemeinsam nach Wegen suchen".

Vor allem für die Menschen in den Kriegsgebieten, die die Hoffnung verloren haben, sollen die blau-gelben Blumen gesät werden. "Das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn Menschen nicht mehr die Hoffnung haben, dass sich nochmal etwas ändern kann", sagt Annette Kurschus. Und da stehe es gerade Christen gut an, ein Zeichen der Hoffnung zu setzen, "weil wir davon ausgehen, dass auch, wenn alles menschliche Vermögen am Ende ist, es aus Gottes Kraft immer noch einen Weg gibt".

Zu der bundesweiten Aktion #Hoffnungsäen gehört auch ein Gebet am Sonntag, 26. Februar 2023, das in den evangelischen Kirchen gebetet werde, sowie ein Spendenaufruf zugunsten der EKD-Partnerorganisationen für humanitäre Hilfe vor Ort.