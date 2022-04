EKD gründet Forum zur Missbrauchsaufarbeitung und erntet Kritik

Bei der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch will die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) die Beteiligung von Betroffenen neu ausrichten. Wie die EKD mitteilte, haben sich Kirchenvertreter, Betroffene und Experten am Wochenende auf ein "Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt" geeinigt, das zum zentralen Gremium für Aufarbeitung und Prävention innerhalb der EKD werden soll.

Missbrauchsopfer hatten EKD zuletzt massiv kritisiert

Dies sei eine weitergehende Form der Beteiligung als bisher, erklärt der Sprecher des Beauftragtenrats für das Thema in der EKD, der Braunschweiger Bischof Christoph Meyns. Opfer sexueller Gewalt hatten die EKD zuletzt massiv kritisiert, ihr eine mangelnde Beteiligung der Betroffenen an der Aufarbeitung vorgeworfen und einen "radikalen Wandel" gefordert. Wegen verschiedener Konflikte hatte die EKD im vergangenen Jahr den Betroffenenbeirat ausgesetzt.

Ziel des neuen Beteiligungsforums sei die verbindliche Mitwirkung von Betroffenen an Entscheidungen und Maßnahmen zum Schutz vor und zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt, erläutert die Expertin Birgit Mangels-Voegt, die als Externe von der EKD mit der Aufgabe betraut worden war und von der auch der Vorschlag für das neue Modell der Beteiligung von Missbrauchsopfern stammt.

Neues Beteiligungsforum mit Betroffenen und Kirchenvertretern

Dem Beteiligungsforum werden den Angaben zufolge Mitglieder des aufgelösten Betroffenenbeirats sowie Kirchenvertreterinnen und -vertreter angehören. Dazu gehören die Mitglieder des Beauftragtenrats, ein Gremium aus Geistlichen und Kirchenjuristen, das ursprünglich ein Gegenüber zum Betroffenenbeirat war. Zum neuen Forum gehören zudem auch die Präses der EKD-Synode, Anna-Nicole Heinrich, der EKD-Bevollmächtigte Martin Dutzmann sowie Vertreter der Diakonie, der Landeskirchen und der zuständigen Fachstelle der EKD.

Es sei ein "entscheidender Schritt zur angemessenen Beteiligung Betroffener" gemacht worden, sagt Nancy Janz, die dem ersten Betroffenenbeirat angehörte. Detlef Zander, der dort ebenfalls Mitglied war, erklärt, das neue Forum biete die Chance, den notwendigen Weg der EKD in der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt kritisch zu begleiten.

Kritik an einseitiger Auswahl der Beteiligungsexpertin

Das sehen nicht alle so: Die Betroffene Katharina Kracht, die ebenfalls dem Betroffenenbeirat angehörte und sich gegen dessen Auflösung ausgesprochen hatte, kritisiert gegenüber BR24, dass die Beteiligungsexpertin Mangels-Voegt einseitig von der EKD ausgewählt worden sei. "Es ist nicht transparent gemacht worden, wie die EKD zu dieser Person gekommen ist." Die Betroffenen seien vor die Wahl gestellt worden: "Mit ihr oder gar nicht". Unmöglich, findet Kracht: "Wir sind ein partizipatives Format!"

Zudem sei die von der EKD gewählte Expertin zwar "kompetent, hat aber keine Expertise im Themenfeld 'sexualisierte Gewalt'", so die Religionswissenschaftlerin Kracht weiter. Dabei hätte der frühere Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung Johannes-Wilhelm Rörig in Gesprächen seine Unterstützung angeboten. Die EKD hätte sich hier fachkundige, "unabhängige Kompetenz dazu holen können", findet Kracht.

Missbrauchsbeauftragte Claus: Neues Modell "noch nicht zu greifen"

Die neue, seit März ins Amt berufene Missbrauchsbeauftragte Kerstin Claus erklärt, für sie sei das neue Modell "noch nicht zu greifen". "Es stellen sich mir aktuell verschiedene Fragen, etwa welche Mitwirkungs- und Gestaltungsrechte Betroffene über das Beteiligungsforum konkret erhalten und wie sie ihre Anliegen auch öffentlich sichtbar machen können – auch über die institutionelle Beteiligung hinaus", erläutert sie. Sobald sie das Konzept näher kenne, werde sie den Prozess zu verbindlichen Strukturen der Aufarbeitung fortsetzen, so Claus.

Die ehemalige Beirätin Kracht kritisiert des Weiteren, dass die Betroffenen gegenüber den Kirchenvertretern in der Minderzahl seien. Zudem stünden sechs von acht Betroffenen in einem Dienst- oder Anstellungsverhältnis bei einer Landeskirche oder der Diakonie. Es wäre bereits beim nun ausgesetzten Betroffenenbeirat ein Problem gewesen, "den Betroffenen Ansprechpartner zur Seite zu stellen, die noch Karriere bei der Kirche machen wollen".

Betroffene: Externe Aufarbeitung statt innerhalb der evangelischen Kirche

Nach Ansicht Krachts kann es nicht gelingen, "aus sich selbst heraus gelungene Aufarbeitung zu generieren". Sie selbst plädiert für die Einrichtung von Ombudsstellen, externe Ansprechstellen, an die sich Betroffene wenden können, wenn sie mit der Kirche in einem Konflikt stehen. Außerdem brauche es eine Aufarbeitungskommission auf Bund- oder Länderebene – "das wäre auch eine Entlastung für die Kirchen".

Noch seien Detailfragen zu klären, bevor das Beteiligungsforum offiziell an den Start gehen kann, sagt ein EKD-Sprecher. Es bleibt also spannend, ob das neue Modell erfolgreicher sein wird als sein vor einem Jahr gescheiterter Vorgänger.