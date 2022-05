Einzigartige Ausstellung: Wie die Römer ihren Tisch deckten

Rotglänzende Teller, Platten, Schälchen, Kannen und Krüge: Reich verziert mit Gestalten aus der Mythologie, Abbildungen von Gladiatorenkämpfen, Wagenrennen oder Tierhatzen. Aber auch christliche Motive, wie Kreuze oder Darstellungen von Aposteln und Märtyrern sind zu erkennen. "Terra Sigillata" – römisches Tafelgeschirr aus Keramik. Der Name der archäologischen Ausstellung "Von Zirkus bis Apostel" spiegelt das breite Spektrum der Motive der Stücke wieder. Möglich wurde die Ausstellung durch die großzügige Schenkung eines Münchner Sammlers.

Sammlung über Jahrzehnte zusammengetragen

Die einzigartige Sammlung nordafrikanischer Tongefäße des Münchner Arztes Klaus Wilhelm sucht weltweit ihresgleichen. Sie umfasst Keramiken aus 500 Jahren Geschichte des Römischen Reiches. Mitte der 1970er Jahre habe er angefangen, die Stücke zusammenzutragen, erklärt Wilhelm heute bei der Eröffnung der Ausstellung im BR24-Gespräch. Vor Kurzem hat er seine Sammlung den Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek in München geschenkt.

"Die Öffentlichkeit soll Zugang dazu haben, das ist mir wichtig", so Wilhelm. Ein Glücksfall für das Museum: "Für uns ist es eine Besonderheit, dass wir als öffentliches Museum eine so große und beutende Privatsammlung geschenkt bekommen", so Dr. Florian Knauß, Leitender Sammlungsdirektor. "Damit sind wir schlagartig zu den weltweit schönsten Sammlungen dieser wichtigen Denkmälergattung aufgestiegen." Kommendes Jahr soll die Ausstellung auch in München zu sehen sein. Einzigartig ist nicht nur die Vielfalt der Motive auf dem Tafelgeschirr, sondern auch die handwerkliche Perfektion und die unterschiedlichen Formen.

Feinkeramik aus dem heutigen Tunesien

Die nordafrikanische Feinkeramik war über Jahrhunderte im ganzen Mittelmeerraum gefragt, nicht zuletzt wegen ihrer hohen Qualität. Ihren roten Glanz erhielt sie durch die sogenannte Engobe, eine Mischung aus Pflanzenasche und geschlämmten Ton. Damit wurde die Keramik beschichtet. "Nach dem harten Brand war das Tafelgeschirr besonders haltbar, hatte hohe Qualität und wurde so zum ständigen Begleiter bei römischen Gastmählern", erklärt Knauß. Die Stücke in der Ausstellung stammen aus den römischen Provinzen "Africa Proconsularis" und "Byzacena", beide im heutigen Tunesien. Keramiken konnten dort in hochspezialisierten Werkstätten in großer Stückzahl angefertigt werden und wurden so für fast jedermann erschwinglich.

Motive spiegeln die Mode der Zeit wider

Wie auch heute, war schon zu Zeiten der Römer die Form des Geschirrs und das Dekor der Mode der Zeit unterworfen. Vor allen Ratter-Schnitt- und Kerbmuster sind häufig zu finden. Ab dem vierten Jahrhundert n. Chr. wurden vermehrt auch Stempel oder Gipsmatrizen als Applikationen aufgebracht. Schon damals richteten sich die Werkstätten nach dem Geschmack der Kunden. In Afrika waren zu dieser Zeit Wagenrennen sehr beliebt. Das findet sich bei dem Dekor auf Tellern und Platten wieder. Seit dem späten vierten Jahrhundert n. Chr. ergänzen christliche Motive das Repertoire. Damit ist an dem Dekor des Tafelgeschirrs der Wandel von einer heidnischen zu einer christlich geprägten Lebenswelt zu sehen.

Die Ausstellung in Aschaffenburg im Pompejanum, einem klassizistischen Nachbau eines römischen Hauses, läuft noch bis zum 31.10.2022. Das Pompejanum gehört zur Bayerischen Schlösserverwaltung und ist zugleich ein Zweigmuseum der Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek München.