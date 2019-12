Klapischs "Einsam Zweisam": Jung, frei – und schlaflos in Paris

Leben und schlafen: analog und digital

Cédric Klapisch spielt nicht den einen gegen den anderen Raum aus, er zeichnet kein nostalgisches Bild der alten, schönen analogen Welt, um die digitale und vermeintlich kalte davon abzusetzen. Er beobachtet schlicht, was seine Protagonisten hier wie dort suchen und wie beide Räume ihr Leben und Schlafen beeinflussen. Um das zu tun, zoomt er in eine Pariser Nachbarschaft: Rémy und Mélanie wohnen hier Tür an Tür, vieles verbindet die zwei und eigentlich könnten sie sich auch jeden Tag im Laden um die Ecke begegnen.

Beide gehen hier ein und aus, kaufen ein, was sie anderswo schneller und günstiger erstehen könnten. Aber, und das scheint das Kostbare an diesem Ort zu sein, der Verkäufer bietet im Gegenzug für allzu teure Oliven ein Gespräch. Das Gefühl, zu Hause zu sein, ist für Regisseur Cédric Klapisch wichtig: "Es gibt ein neues Wort im Französischen, um zu sagen, dass du in einem Bioladen lokale Produkte kaufst. Und ich glaube, diese Vorstellung, dass es besser ist, wenn Produkte nicht weit reisen, bedeutet im Sozialen: Vertrau dem, der neben dir ist. Ich glaube, dass die Nachbarschaft deshalb so wichtig wird – wenn du viel Zeit online verbringst und mit dem Rest der Welt kommunizierst, dann ist es wichtig, nicht zu vergessen, wer nebenan wohnt."

Feines Gespür für Stimmungen

Was diesen Film ausmacht, ist das feine Gespür für die Stimmungen seiner Figuren: Wenn Mélanie zum Beispiel unausgeschlafen durchs charmante Paris taumelt und die Kamera gleich mit, oder wenn Rémys Familie wieder einmal die Sprachlosigkeit befällt, als der versucht, das eigene Unglück in Worte zu fassen. Klapisch zeigt diese Stimmungen schon in den Wohnräumen seiner Figuren, die sorgsam gestaltet sind und von Beengtheit, Farblosigkeit oder Lebensfreude erzählen. Er schickt seine Figuren aber auch in die richtigen Winkel von Paris, um ihre Gefühle in der Stadtkulisse zu spiegeln oder zu konterkarieren. Kurz: Er kennt, so scheint es, die Stimmungen seiner Figuren sehr genau, und es gelingt ihm, mit seiner Inszenierung auch den Zuschauer mitschwingen zu lassen – mit diesen beiden 30-Jährigen auf der Suche nach kurzen Momenten der Resonanz.