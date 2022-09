Einsam im Studio: Juri Andruchowytschs Roman "Radio Nacht"

Juri Andruchowytsch hat mit "Radio Nacht" seinen bisher besten Roman geschrieben: In einer Kneipe, irgendwo in Osteuropa steht ein geheimes gläsernes Studio. Darin ein Mann, der den Hörerinnen und Hörern aus seinem Leben erzählt und ihnen immer wieder Rätsel aufgibt.

So zum Beispiel auch über seinen Aufenthaltsort: "Raten Sie, wo ich bin. Der Wind könnte einen Hinweis geben… Glauben Sie mir, er wütet draußen, hinter diesen Mauern… und er weht alles, was er erwischt, nach Norden, gegen Spitzbergen, Richtung Pol: Schiffsorgelbruch, Flugzeugflügel, Pilotenseelen, Segeltuchfetzen, Rindenstücke, geheime Flechtendüfte, Holzpfeifen und ihre Geräusche, Vogelfedern. In seinen Strömen baden, unbeholfen wie Wale, die nördlichen Engel."

Gang auf dunkles, posttotalitäres Terrain

Iosip Rotsky heißt der Held, an dessen Fersen sich Andruchowytschs Ich-Erzähler von der ersten Seite an heftet – im Auftrag eines Internationalen Interaktiven Biografischen Komitees. Iosip Rotsky – hier schwingt der Klang anderer berühmter Namen mit. Joseph Roth etwa. Oder Joseph Brodsky. Wie Rotksy wurden auch sie zu Flüchtlingen. Und schnell wird klar, was die Leserinnen und Leser erwartet: ein Verwirrspiel, eine hybride, verspielte Maskerade. Doch sie führt auf dunkles Terrain.

"Das ist mein erster Roman, wo es kein Wort gibt wie 'Kiew', die 'Ukraine'", sagt Juri Andruchowtysch im Gespräch. "Das ist ein unbezeichnetes Land. Wir wissen nicht, wo Iosip Rotsky herkommt. Das ist ein Land, das in Osteuropa liegt, das postkommunistisch, posttotalitär ist, wo der alte neue Präsident zu einem vorletzten Diktator Europas wird."

Gescheiterte Hoffnung

Man kann diesen Roman als Reise des Autors in sein Ich lesen. Denn: Viele Erfahrungen verbinden den Ich-Erzähler, aber auch Rotsky, mit ihrem Erfinder Juri Andruchowytsch. Die Erlebnisse inmitten der an den Euro-Maidan erinnernden Barrikaden etwa und der mit ihnen verbundenen Geschichten: entführte und ermordete Menschen, sich patriotisch gerierende Folterer, Klavierspieler, denen die Finger gebrochen werden.

Rotksy, einst ein berühmter und begnadeter Pianist, so wird man erfahren, ist genau dies passiert. Woraufhin er floh und unstet durch die Welt zog. Doch nun ist er zurückgekehrt in dieses unbenannte Land "voller Müll und Trostlosigkeit, voller schlechtgekleideter Menschen mit schlechtem Atem". Erst vor kurzem gab es dort eine hoffnungsvolle Revolution. "Diese ist nicht erfolgreich. Hier haben wir eine Situation, in der die Revolution völlig verliert. Alles ist kaputt, die weiche wird zu einer wirklichen Diktatur."