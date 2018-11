Einmal um die Welt: "Krieg mit den Molchen" in München

Der Kapitän denkt nur noch an Austern-Perlen

Die zunächst schmucklose, schwarze Spielfläche hält am Ende eine faustdicke Überraschung bereit, wie es bei guten Science-Fiction-Thrillern und Abenteuer-Geschichten guter Brauch ist. Die Bühnentechniker haben gut zu tun. Bevor die Molche rebellieren, wird äußerst unterhaltsam gezeigt, wie es sich die Menschheit gemütlich macht. Der Seebär denkt nur noch an Austern-Perlen, sein Firmenboss an die Weltherrschaft. Die Hafen-Nutte findet Eidechsen eigentlich "eklig", schätzt allerdings den Kundenverkehr, den der wirtschaftliche Aufschwung mit sich bringt.

Nackt in einem Dschungel-Film

Eine Filmdiva reist mit ihrem etwas tollpatschigen Lebensgefährten an und erhofft sich ein paar schöne Sonnentage am Sandstrand, als sie beim Baden unverhofft auf die "widerlichen" Molche trifft. Die überzeugen sie ebenfalls mit kostbaren Perlen von ihrer Nützlichkeit, so dass die verwöhnte Schauspielerin nicht mehr länger davon träumt, überwiegend nackt in einem Dschungelfilm mit Gorillas und Kannibalen aufzutreten, sondern mit den exotischen Molchen doch lieber einen "Natur- und Lehrfilm" plant. Das ist bizarrer und herrlicher Klamauk - und kommt so unerwartet, dass die Zuschauer bei "Einmal um die Welt" dann doch lieber nicht mitsingen, sondern bass erstaunt sind.