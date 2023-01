Einfühlsame Männerfreundschaft: "Acht Berge" im Kino

Warum diese beiden Jungs Freunde werden, müssen wir nicht verstehen. Es spricht eigentlich wenig dafür – so unterschiedlich sind sie. Das Stadtkind Pietro, klug, aber nicht ganz trittsicher. Und Bruno, ein Kind zwar, aber doch schon abgehärtet vom Leben in den Bergen und in einer Familie, die ihn eher duldet als umsorgt.

Wir müssen diese Freundschaft also nicht verstehen, aber glauben müssen wir an sie doch: Die Bilder lassen keinen Zweifel daran, dass hier zwei Buben die Berge erkunden, die sich ungemein mögen. Die Körper immer dem anderen zugewandt, mal im Gleichschritt, mal aufeinander wartend, aber immer aufmerksam für einander und für die gemeinsam-erkundete Welt.

Höchst unterschiedliche Charaktere

Diese Verbundenheit bleibt auch bestehen, als sich die Wege trennen – und das sehr früh. Die beiden haben sich in einem Tal in Italien kennengelernt. Bruno lebt hier, Pietro ist bloß Gast für den Sommer, im Alltag ein Städter. Er wird aufs Gymnasium gehen, zur Uni, Jobs hier und da ausprobieren. Während Bruno bleibt. Und immer noch da ist, als Pietro Jahre später zurückkommt, um sein Erbe anzutreten: Ein Haus in den Bergen, fernab der Zivilisation oder besser eine halbe Ruine, die der Vater neu aufbauen lassen wollte von Bruno, dem alten Freund des Sohnes.

Jetzt, nach dem Tod, machen sich die beiden gemeinsam ans Werk: erst noch distanziert, bald schon im alten Einverständnis arbeiten sie Seite an Seite. Bruno, der weiß, was er tut, und Pietro, der Hilfsarbeiter, wieder Freunde, wieder Sommer.

Modell eines ungewohnt sensiblen Männerbildes

So halten sie es und wir sind dabei, bezeugen in diesem Film das Leben der beiden Männer, Jahrzehnte immerhin, allerdings stets nur über die gemeinsam verbrachte Zeit. Aber es braucht nicht mehr, um sie zu verstehen – schon als Kinder erkennen die beiden besser als jeder andere, was den anderen ausmacht. Und später ist es nicht anders.

"OK? Was hab ich für Pläne? Die große Frage ist das. Weißt du: ein schönes Feuer, der Fisch, ein paar Berge wie die hier und du. Bleib so einen Moment, nicht bewegen, stillhalten, danke. Das wars schon. Ich glaube, so könnte ich für immer leben. Ich werde nirgendwohin gehen."

In dieser Szene steckt alles, was die beiden Männer ausmacht: Pietro sagt die Wahrheit, wenn er betrunken gesteht, dass er so leben könnte. Aber es ist eben bloß eine Option – "ich könnte", sagt er. Und: "Berge wie die hier". Für Bruno, den ewigen Berg-Bewohner, ist der Möglichkeitsraum, der in dieser Wendung steckt, undenkbar. Sein Leben ist nicht vorstellbar in einem Satz, der mit: "Ich könnte" beginnt. Sein Modus ist ein: "Ich kann nicht anders". Er kann nur dieses eine Leben, nur genau diese Berge. Und er weiß, dass ihn das von Pietro und dessen Freunden aus der Stadt unterscheidet.

Klischees werden vermieden

Dieser Film könnte sich auf so vieles verlassen, auf Rührseligkeit durch einen Soundtrack, der gerade noch nicht kitschig ist zum Beispiel oder natürlich auf die Aufnahmen der erhabenen Landschaft. Aber der Film macht es sich nicht einfach, sondern erzeugt eine Ruhe, die uns wirklich erkunden lässt, was das heißt: in Beziehung zu treten. Zu einem Freund, einem Vater, einem Stück Land. Was das heißt, nach dem Tod des Vaters abermals seinem Rat zu trauen. Was das heißt, einen Freund zu finden, der eine ganz andere Sprache spricht als man selbst. Und was es heißt, ein Mensch zu sein, für den die Bergwelt untrennbar zum eigenen Ich gehört. Wenn man diese Fragen ernst nimmt – und das tut dieser Film – dann wird aus den Bergen keine Überwältigungskulisse und aus Beziehungen kein schlichtes Psychogramm.