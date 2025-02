"Einer fährt, alle zittern": Putin verliert gegen die Inflation

Der als "ausländischer Agent" gebrandmarkte Blogger Igor Lipsitz (externer Link) spottete, die russische Statistikbehörde sei gezwungen, die Lage nach Kräften zu beschönigen. So befänden sich in dem für die Berechnung der Inflation maßgeblichen Warenkorb Kameras, Armbanduhren und Blutdruckmessgeräte, deren Preise deutlich weniger stiegen als die für Butter und Eier. Die Zentralbank müsse den Zinssatz eigentlich von derzeit 21 Prozent auf 45 Prozent, wie in der Türkei, anheben, um dem wahren Ausmaß der Krise begegnen zu können.

Derweil hatte die Zentralbank in ihrem neuesten Trendbericht ein sehr pessimistisches Urteil gefällt (externer Link), das für heftige Debatten sorgte: "Es gibt noch keine Anzeichen für den Übergang zu einer nachhaltigen Verlangsamung des Preiswachstums."

"Es ist wie das Sonnenlicht"

Andrei Gangan, Leiter der geldpolitischen Abteilung der Zentralbank, hatte in einem aufschlussreichen Interview mit der Nachrichtenagentur Interfax (externer Link) Ende Dezember ein Gleichnis aus der Astronomie bemüht: "Der Preisanstieg, den wir momentan beobachten, ist das Ergebnis von Ursachen, die sich über den Großteil des zurückliegenden Jahres aufgebaut haben. Es ist wie beim Sonnenlicht, das acht Minuten braucht, um uns zu erreichen, und wer weiß, was in der Sonne gerade noch passiert." Das kremlnahe Zentrum für makroökonomische Analysen und Prognosen (CMAF) (externer Link) sagte voraus, die Russen müssten sich wegen der rasanten Geldentwertung auf weiter sinkende Realeinkommen und wirtschaftliche Stagnation einstellen.

Blogger Anatoli Nesmijan (externer Link) sprach von einem "klassischen Todeskampf eines Sterbenden". Die von der Propaganda verbreiteten wirtschaftlichen Jubelmeldungen seien "schlicht gefälscht": "Die Zentralbank versucht, sich jeder weiteren Verantwortung zu entziehen, was grundsätzlich logisch ist, da sie außer den geldpolitischen Instrumenten über keine anderen verfügt und die aktuelle Krise nicht monetärer Natur ist."

"Einer fährt, alle zittern"

Es gebe zwei völlig unterschiedliche Milieus in Russland, analysierte ein weiterer Kolumnist (externer Link). In Moskau müsse mancher wegen der Inflation seine Ausflüge nach Dubai einschränken, auf dem Land vergammelten die Supermärkte: "Die Menschen beginnen, der Sinnlosigkeit ihres Strebens überdrüssig zu werden. Auch deshalb, weil das Bild, das die Behörden zeichnen, immer stärker im Widerspruch zu dem steht, was sie mit eigenen Augen sehen."

In Hunderten von Leserkommentaren, etwa der St. Petersburger Zeitung "Fontanka" (externer Link) hieß es unter anderem: "Es ist eine Situation wie in der Straßenbahn: Einer fährt, alle zittern." Oder auch: "Wann werden diese verdammten amerikanischen Dosen mit Trockenmilch wieder ausgegeben? Natürlich nur unter strengster Geheimhaltung."