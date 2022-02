Einer der teuersten Maler der Welt: Gerhard Richter wird 90

Vor einem seiner "Flieger"-Bilder sagte Gerhard Richter einmal: "So was kommt natürlich aus der Erinnerung. Und das hat mich sehr betroffen, als ich 13 war. Ende 12, 13. Und die russischen Jäger schossen auf die Trecks. Und ich habe das ja erlebt und war so begeistert. Das war ja furchtbar, eigentlich." Diese Eindrücke habe er später aufgegriffen und bemäntelt. Allerdings habe er nie die wirkliche Erfahrung gemacht, sondern eine Vorlage gesucht, die neutral genug war, dass es nicht auf ihn persönlich zurückgeführt werden konnte. "So dass es aussah wie, 'Der macht das, weil er Spaß hat'. Ich hätte mich geschämt zu sagen, ich zeige hier, was ich erlebt habe."

Das Ende vom Ende der Malerei

Gerhard Richter legte konsequent auch riesige Fotosammlungen als Quelle seiner Kunst an, wie zum Beispiel den "Atlas", der dem Lenbachhaus in München gehört. Weitere Werke von Richter entstanden in der Auseinandersetzung mit Kunst. So regte ihn seit seiner Flucht aus der DDR 1961 die Behauptung auf, die figurative Malerei sei mit Marcel Duchamps "Akt eine Treppe herabsteigend" bereits 1912 an einen Endpunkt gekommen. Richter verewigt 1966 seine Frau Ema, nackt eine Treppe herabsteigend. Eine direkte Reaktion auf Duchamp?

Naiv und selbstbewusst

"Ich bin jetzt erstaunt, was das für ein Typ gewesen sein muss, der in der Zeit, wo die Art Scene diesen und diesen Charakter hatte, ein Farbfoto abmalt seiner Frau, die die Treppe herunterkommt. Wo kommt die Motivation her? Was hat den da geritten?" Auch wenn es ihm vielleicht nicht bewusst gewesen sei, so habe seine Arbeit sicher darauf reagiert. "Denn ich habe mich ja geärgert über Duchamp und dass dieser Akt auf einer Treppe so berühmt war und als das Ende der Malerei galt. Und ich dachte: 'so toll ist das nicht'." So ein Selbstbewusstsein verlange, so Richter heute, natürlich auch eine gewisse Naivität.