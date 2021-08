Einer, der sich nicht duckte: Wolfgang Hilbig

Er gehört zu den bedeutenden Autoren der Literatur im geteilten, aber auch im wiedervereinigten Deutschland: Wolfgang Hilbig, geboren am 31. August 1941 im sächsischen Meuselwitz, gestorben 2006.

Jahrelang schrieb er ohne Aussicht auf Veröffentlichung in der DDR – denn seine Gedichte und Erzählungen passten nicht zum offiziellen Literaturbegriff. Davon erzählt jetzt ein Band mit Briefen Wolfgang Hilbigs – adressiert an jene, die ihn nicht veröffentlichen und auch nicht in den Westen reisen lassen wollten.

Hartnäckig gegen Honecker

"Es geht mir (…) nicht so sehr um eine vorübergehende Lösung finanzieller oder wohnraumbedingter Probleme, die ich hier habe", heißt es in einem dieser Brief. Diese Probleme, fügt Hilbig an, seien zwar belastend, aber im Grunde sekundär und vorübergehend. Es gehe ihm auch nicht darum, "der DDR billig den Rücken kehren zu können, sondern allein um die Erweiterung meiner Sicht, um Weltkenntnis."

Diese Worte gingen an den ersten Mann im Staat: Am 26. August 1985 schrieb Wolfgang Hilbig einen langen Brief an Erich Honecker und bat ihn, die Ablehnung eines Visums für die Bundesrepublik zu revidieren.

Der Schriftsteller hatte ein einjähriges Stipendium des Deutschen Literaturfonds erhalten, das an einen Aufenthalt im Westen geknüpft war. Kurt Hager, Chefideologe der SED, verweigerte die Genehmigung, mit sozialistischen Grüßen.

Auf Perspektiv-Suche

Hilbig wiederum nahm das nicht hin und erklärte ausführlich, warum er zeitweise in den Westen wolle. Das Verblüffende: Er hatte mit seinen Argumenten Erfolg. Im Dezember 1985 fuhr er nach Hanau und blieb bis zum Ende der DDR im Westen.

Der Literaturwissenschaftler und Publizist Michael Opitz, Autor einer umfangreichen Biographie des Schriftstellers, hat dessen Briefe an DDR-Ministerien, Minister und Behörden herausgegeben.

Opitz sagt: "Wolfgang Hilbig hat, glaube ich, gehofft, dass er sich von diesen ganzen Bevormundungen befreien kann, mit denen er in der DDR zu tun hatte. Und er ist in die Bundesrepublik gezogen, weil er glaubte, er könne aus einer anderen Perspektive auf die DDR schauen."

Bewundernswert eigensinnig

Opitz‘ Edition umfasst einen Zeitraum von knapp zehn Jahren und betrifft Fragen zu Veröffentlichungen in der Bundesrepublik wie auch zu Einladungen in den Westen. Vor allem aber zeigt sie einen Autor, der sich mit den vielen Gängelungen und Demütigungen nicht abfinden wollte und zum in der DDR viel genutzten Mittel der Eingabe griff.

Eine bewundernswerte Eigensinnigkeit, deutlich spürbar schon bei der Diskussion um den Gedichtband "Abwesenheit". Der erschien 1979 bei S. Fischer – abgelehnt im Osten und ohne Genehmigung des Büros für Urheberrechte. Hilbig wurde da bereits intensiv von der Staatssicherheit überwacht.

Opitz hat die Akten ausgewertet und erklärt, dass Unterlagen zeigten, dass man Hilbig in die DDR-Literatur integrieren, ihn irgendwie von seinen Westkontakten wegbringen wollte: "Man wollte ihn davon überzeugen, dass er andere Literatur schreiben müsse. Da spielte natürlich eine Rolle, dass Hilbig aufgrund seiner sozialen Herkunft als Arbeiter für die Staatssicherheit immer auch jemand gewesen ist, von dem man gern gesehen hätte, dass er als Autor Teil der DDR-Literatur wird."

Zeugnisse von Selbstbewusstsein

Zur Lebensgeschichte Wolfgang Hilbigs gehört die Tatsache, dass er, als schreibender Arbeiter – unter anderem als Heizer in den Kohlebetrieben im Süden Leipzigs –, nur ein einziges Buch im Arbeiter- und Bauernstaat veröffentlichen durfte.

Hans-Joachim Hoffmann, Kulturminister der DDR, bescheinigte dem Schriftsteller 1985, er sei bisher nicht imstande, seine literarische Tätigkeit mit den kulturpolitischen Erwartungen im Land in Einklang zu bringen.

Hilbig wiederum schrieb hartnäckig gegen diese und andere Verdikte an, insofern ist die Edition seiner Briefe an die Behörden mehr als nur eine kleine Beigabe zur nun auch abgeschlossenen Ausgabe seiner literarischen Werke. Sie erzählen von der Lebenswirklichkeit in der der DDR. Und sie zeugen, klar, konsequent und niemals anbiedernd geschrieben, von einem großen Selbstbewusstsein.

Fremdeln mit dem Literaturbetrieb

Die Rolle des Außenseiters wurde Wolfgang Hilbig vor und nach dessen Übersiedelung in die Bundesrepublik wie auch dann im wieder vereinten Deutschland gerne zugeschrieben. Mit dem Literaturbetrieb fremdelte er.

Trotzdem war er in der Öffentlichkeit sehr präsent, wie der jetzt erschienene letzte und siebte Band seiner Werkausgabe, mit Essays, Reden und Interviews, zeigt. Er enthält eine Vielzahl von oft persönlichen Interviews, unter anderem mit Herlinde Koelbl und mit Günter Gaus.

Geschickte Argumente

Im Februar 1981 schrieb Wolfgang Hilbig an den stellvertretenden Kulturminister in der DDR, Klaus Höpcke: "Ich muß Sie darauf aufmerksam machen, daß ich einer Generation angehöre, die sich nicht mehr zensieren läßt, aus logischen Gründen, denn diese Generation hat bisher nirgends als in der DDR existiert, und daß dies eine Weigerung, mich einer Zensur, gleich welcher Form zu unterwerfen zur Folge hat, die ein logisches Ergebnis meines Lebens und meiner Arbeit in der DDR ist."