Eine Woche später: Orthodoxe Christen feiern Ostern

Valentin Smoktunowicz hat in diesen Tagen besonders viel zu tun. Der ukrainisch-orthodoxe Erzpriester organisiert die Osterfeierlichkeiten der Gläubigen aus seiner orthodoxen Nationalkirche – zwischen München, Ingolstadt, Neu-Ulm und den übrigen Orten in Bayern, wo ukrainisch-orthodoxe Christen verstreut leben. Und das sind derzeit besonders viele. "Wir haben teilweise einen Zuwachs um 80 Prozent", sagt der Geistliche. Der Grund ist ein trauriger: der Krieg in der Ukraine, vor dem so viele Menschen geflohen sind.

Uneinigkeit wegen Russland, einig im Ostertermin

Rund 100.000 Menschen aus der Ukraine sind seit Ende Februar allein in Bayern angekommen, eine Mehrheit davon dürften orthodoxe Christen sein – entweder aus der russisch- oder ukrainisch-orthodoxen Kirche, den beiden größten Religionsgemeinschaften in der Ukraine. Auch wenn der orthodoxen Christenheit mit ihren vielen Nationalkirchen angesichts der pro-russischen Haltung des Oberhaupts der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kyrill I., einmal mehr die Spaltung droht – die Gemeinsamkeit, dass alle orthodoxen Kirchen an einem Tag Ostern feiern, bleibt. Und sie unterscheiden sich unter anderem darin von der katholischen und evangelischen Kirche.

Orthodoxe Christen machten Kalenderreform nicht mit

"Wir haben eine andere Berechnung des Ostertermins", erklärt Erzpriester Smoktunowicz. Orientierungspunkt dafür sei auch für die orthodoxen Kirchen das jüdische Pessachfest, in dessen Umfeld die Bibel Jesu Kreuzigung, Tod und Auferstehung verortet. Pessach wird traditionell mit dem ersten Frühlingsvollmond eingeleitet, Ostern findet seit dem ökumenischen Konzil von Nicäa im Jahr 325 nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang statt.

Die westliche Christenheit folgt seit dem Mittelalter allerdings dem Gregorianischen Kalender, mit dem Papst Gregor XIII. Kalenderungenauigkeiten beseitigt hatte. Die orthodoxen Christen blieben aber bei dem bis dato gültigen Julianischen Kalender.

Außerdem haben sich etwa in der ukrainisch-orthodoxen Kirche mitunter andere Traditionen rund um die Feiertage etabliert. "Wir feiern auch noch die ganze Woche nach Ostersonntag weiter", erklärt der Geistliche. Ostereier spielen auch keine so große Rolle wie im Westen, dafür gibt es auch bei den Orthodoxen Osterlämmer – und auch Osterfladen. "Eine gute Hausfrau schaut, dass es das die ganze Woche über gibt."

Osterbotschaft mit Blick auf den Krieg besonders hoffnungsreich

Heuer sei freilich vieles anders in den ukrainisch-orthodoxen Familien in Bayern: Während die, die schon länger hier leben, einst vor der kommunistischen Unterdrückung in der Sowjetunion in den Westen geflohen sind, fliehen heute Tausende vor dem Krieg Russlands in der Ukraine. "Vor allem viele Frauen mit ihren Kindern, deren Männer noch in der Ukraine sind", sagt Smoktunowicz.

Sie knüpften nun eine besondere Hoffnung an die Botschaft vom Sieg des Lebens über den Tod, den der Erzpriester an Ostern verkündet – und mit ihm rund zehn weitere ukrainisch-orthodoxe Geistliche, die inzwischen ebenso vor dem Krieg nach Bayern geflohen sind.

Künftig ein gemeinsames Ostern?

In der Vergangenheit wurde wiederholt angeregt, zu einem gemeinsamen Ostertermin aller christlichen Kirchen zu kommen – zuletzt mit Blick auf das 1.700. Jubiläum des Konzils von Nicäa im Jahr 2025. Schließlich feiern alle Christen an Ostern ja auch dasselbe Wunder, betont Erzpriester Smoktunowicz, auch wenn Ostern für orthodoxe Christen "vielleicht sogar noch wichtiger ist".