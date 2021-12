Eine Woche 2G plus für Kulturveranstalter und Sportvereine

Die strengeren Kontaktbeschränkungen, die seit einer Woche in Bayern gelten, haben weitreichende Folgen für Kulturbetriebe und Sportvereine. Was das für die Betroffenen bedeutet, zeigen zwei Beispiele aus Schweinfurt. Seit einer Woche gilt auch in der Kulturwerkstatt Disharmonie am Main 2G plus. Rein dürfen also nur Geimpfte und Genese, die zusätzlich einen Test gemacht haben. Der Veranstaltungsraum darf nur zu einem Viertel ausgelastet werden.

Neue Regeln wie erneuter Lockdown

Das heißt für die Disharmonie: maximal 20 Besucher. Dafür zusätzliches Personal, um Impfstatus und Testergebnis zu kontrollieren. Das ist nicht machbar, sagt Geschäftsführer Jürgen Dahlke. Deshalb hat er den Betrieb bis zum 31. Dezember eingestellt. Normalerweise laufen in der Disharmonie 250 Veranstaltungen im Jahr. Dazu gehören Auftritte von Kabarettgrößen wie Matthias Egersdörfer oder Erwin Pelzig und Liedermacher wie Wolfgang Buck. Größere Veranstaltungen zieht die Disharmonie in der Kulturhalle in Grafenrheinfeld oder in der Knauf-Halle in Iphofen durch. Für einen kleinen Kulturverein wie die Disharmonie sind die neuen Regeln quasi wie ein Lockdown.

Nicht existenzbedrohend aber frustrierend

Finanziell ist die neue Situation zum Glück nicht existenzbedrohend, sagt Dahlke. Drei Vollzeit- und ein Teilzeit-Mitarbeiter gehen in Kurzarbeit, es gibt staatliche Zuschüsse und die Mitgliedsbeiträge des Trägervereins werden nicht geringer. Richtig schlecht geht es dagegen den Künstlern. Viele haben sich längst einen anderen Beruf gesucht, manche Bands wollen gar nicht mehr auftreten, sagt Dahlke, weil sie nicht einmal proben dürfen.

Spielbetrieb in Sporthallen eingestellt

Ähnlich schwer ist es bei den Sportvereinen: Beispiel MHV Schweinfurt. Ein kleiner Handballverein, dessen Herren-Mannschaft in der Bezirksoberliga spielt. Vor einer Woche kam die Nachricht, dass der Bayerische Handball-Verband den Spielbetrieb bis zum 9. Januar unterbrochen hat. Auch in der Sporthalle gilt 2G plus. Spieler und Betreuer müssen sich vor jedem Training testen lassen, sagt der Sportliche Leiter Markus Thalhäuser. Das ist gar so einfach, denn aktuell sind die Testzentren total überlaufen und wenn der Verein selbst die Tests übernimmt, muss alles von ehrenamtlichen Helfern akribisch dokumentiert werden.

Verlust von Spielern oder Trainern möglich

Nur trainieren, kein Wettkampf mehr. Da könnten einige im Team irgendwann die Lust am Handball verlieren, befürchtet Markus Thalhäuser. Denn der Spielbetrieb wurde jetzt schon die dritten Saison in Folge abgebrochen. Aktuell haben die Handballer gerade erst sechs Punktspiele absolviert. Natürlich bleibt die Hoffnung, dass der Spielbetrieb im Frühjahr wieder aufgenommen wird. Aber ob und wann das geschehen wird, kann jetzt noch keiner verbindlich sagen.