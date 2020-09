Eine traurige Geschichte! Aber keine, die traurig macht.

Auf diesen Mann verweist sie auch, fragt man sie, ob sie eigentlich etwas anfangen könne mit dem Etikett "empathische Autorin". Sie denke daran, erzählt Birnbacher im Gespräch, wie sie anfangs vor ihrer Hauptfigur gesessen sei, vor dem echten Menschen also, und wie sie ihm erklärt habe, was sie von ihm möchte und was sie überhaupt so mache: "Und wie er mich da angeschaut hat, das war schon sehr bezeichnend, weil er sich natürlich gedacht hat – das wurde so nie ausgesprochen, aber aus meiner Sicht hat er sich natürlich gedacht: Die spinnt, das ist doch kein Beruf, was die macht! Und er war sich natürlich auch sicher, das wird nie was mit diesem Text. Aber er hat sich die Zeit genommen und mit mir gesprochen – also insofern war er ja auch mir gegenüber sehr empathisch und hat mich einfach leben lassen in meinem Vorhaben – obwohl er sich wahrscheinlich gedacht hat: Oh man."

Ein Leben ist keine in sich schlüssige Geschichte

Vielleicht beschreibt das tatsächlich am Besten, was den "empathischen Blick" der Autorin ausmacht: Birnbacher ist ihrem Protagonisten zugewandt, sie lässt ihn aber auch einfach sein, belastet ihn und den Roman nicht mit dem Anspruch, einen Menschen lückenlos verstehen zu wollen. Die Form dieses Romans, ein Springen vor und zurück in der Biografie, lässt den Leser erst vermuten, er lese hier eine Art Psychogramm, das erklärt, wie aus Arthur ein Gefangener der JVA Gerlitz werden konnte. Ein Kind, "das man gar nicht spürt", war Arthur, verrät uns die Autorin. Ein Kind, das nicht stört, das stillhält, weil die Mutter eine zusätzliche Last schlicht nicht ertragen würde. Der Leser springt auf solche Beschreibungen an, will darin Erklärungen des weiteren Lebenswegs erkennen. Nur sperrt sich der Text: Ein Leben, weiß der, ist keine in sich schlüssige Geschichte, ein Schritt folgt nicht immer logisch auf den anderen. Manches passiert einfach.

Es liegt viel Trauriges in dieser Geschichte und die Traurigkeit trifft den Leser unvermittelt. Gar nicht unbedingt in den harten Szenen der Gewalt, der Schutzlosigkeit im Gefängnis, aber sicher in den stillen Passagen. Wenn Arthur das Leben vorkommt wie eine einzige Übung im Sich-Zusammenreißen. Oder wenn er wieder einmal losrennt, einfach nur rennt, weil er nicht weiß, wie er sich sonst davon überzeugen soll, dass er es jetzt nicht mehr hinnimmt. Was "es" ist – der leere Kühlschrank, das Pech, die eigene Unsicherheit oder das Leben im Ganzen? Das bleibt ungesagt. Aber Birgit Birnbacher bleibt nicht bei der Traurigkeit stehen: Der Lebensweg mache sie nicht so traurig, sagt sie: "Jeder Versuch gegen die Vereinfachung – und das ist dieser Text für mich – ist eigentlich ein Voran-Arbeiten, dass alles irgendwie weitergeht. Und solange es das gibt, solange es auch andere gibt, die bereit sind, einen Menschen doch auch noch einmal ein bisschen genauer anzuschauen als nur als einen, der nicht mehr seine Leistung bringt für diese Gesellschaft, ist eigentlich ein tröstlicher Schritt."