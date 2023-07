Eine toxische Beziehung – Theaterstück über Gewalt

"Zuerst war da die große Liebe, eine glückliche Ehe und die Erinnerung an eine perfekte Familie", beschreibt das Sommerhäuser Torturmtheater die Geschichte von "Girls & Boys" – "bis die Gefühle zusehends kollabieren, die Liebe nicht standhalten kann der individuellen und gesellschaftlichen Entwicklung der Partner und die Beziehung toxisch wird". Während die Frau Karriere macht, fahre der Mann seine Firma an die Wand, was zunehmend in Wut, Eifersucht und Gewalt münde und das Leben in ein Davor und Danach teile.

In dem Stück "Girls & Boys" glänzt Lea Woitack in einem eineinhalbstündigen Monolog. Von warm und gutherzig bis hin zu nüchtern und kühl bringt sie alle emotionalen Stimmungen perfekt auf die Bühne und fesselt das Publikum.

Gesellschaftlich brisantes Thema

Das Thema des Stücks ist hochbrisant: In Deutschland sorgte kürzlich eine Studie für Diskussionen, nach der traditionelle Rollenbilder bei jungen Männern teils für eine hohe Akzeptanz von Gewalt in der Partnerschaft sorgen würden. In der Umfrage der Organisation Plan International Deutschland gaben 33 Prozent der befragten Männer im Alter von 18 bis 35 Jahren an, es "akzeptabel" zu finden, wenn ihnen im Streit mit der Partnerin gelegentlich "die Hand ausrutscht". An der Methodik dieser Männlichkeits-Umfrage gab es jedoch berechtigte Kritik.

ARD-Schauspielerin Lea Woitack

Lea Woitack, bekannt aus unter anderem "Sturm der Liebe" in der ARD, studierte an der FU Berlin Philosophie und Filmwissenschaft. In München schloss sie schließlich ihr Schauspielstudium mit dem Diplom an der bayerischen Theaterakademie August Everding ab. Neben diverser Theater- und Filmproduktionen spielte sie Hauptrollen in Fernsehserien – Engagements von Netflix und Sky folgten. An der Macromedia University of Applied Science erhielt sie als erste aktive Schauspielerin einen Ruf als Professorin für den Studiengang Schauspiel.

Das Torturmtheater in Sommerhausen

Das Torturmtheater ist ein besonderes Kleinod der deutschen Theaterlandschaft, versteckt im Torbogen des Würzburger Tors in Sommerhausen. Von Veit Relin geprägt, bietet das Theater lebendigen und anspruchsvollen Stücken eine Bühne. Das Stück "Girls & Boys" läuft noch bis zum 5. August.

Sollten Sie selbst von Gewalt betroffen sein: Die Hilfetelefone "Gewalt gegen Frauen" und "Gewalt an Männern" beraten kostenfrei und anonym. Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" erreichen Sie unter 08000/116016, das Hilfetelefon "Gewalt an Männern" unter 0800/123 9900.