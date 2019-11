Eine Tanzproduktion geht zurück zu den Ursprüngen

Der Einstieg erinnert fast an die Schöpfungsgeschichte aus der Bibel. Es ist stockdunkel, dann werden leuchtende Kugeln aus dem Orchestergraben nach oben geworfen – von wem auch immer, es entzieht sich dem Blick. "Es werde Licht". Dann betritt eine Tänzerin die Bühne und sammelt Kugel für Kugel ein. Diese legt sie dann in eine Art umgehängtes Tragetuch – wie bei einer Mutter, die ihr Baby im Arm hält.

Jeder bringt seine eigene Geschichte mit

Der Choreograph Kevin O'Day geht mit seinem neuen Stück "Es war einmal…" zurück zu den Anfängen. "Hinter jedem steht eine Geschichte – egal, ob du ein Neugeborenes bist oder deinen letzten Atemzug machst", sagt O'Day. Diese Geschichten jedes Einzelnen wolle er in seinem abendfüllenden Tanz zusammenbringen.

Alles begann mit einzelnen Positionen

Sieben Wochen Probenzeit stecken in der Tanzproduktion, die mit Pause eine Stunde und 40 Minuten dauert und in zwei Akte unterteilt ist. Die zwölf Tänzerinnen und Tänzer der Compagnie wurden vom Choreographen aktiv in den Entstehungsprozess des Werkes eingebunden. "Jeder hat sich mindestens sechs spezielle Positionen oder Bewegungen überlegt, von denen aus dann weiter choreographiert wurde und auf denen aufgebaut wurde", erzählt Tänzerin Viola Daus.

Musik von John King

Die Musik zum Tanz schrieb der amerikanische Komponist John King. "Er ist immer nah dran an dem, was neu ist, noch nie dagewesen. Und zehn Jahre später machen genau das alle jungen Leute", erklärt Kevin O'Day. Den Choreographen und den Musiker verbindet eine langjährige Zusammenarbeit.

Jede Aufführung ist einzigartig

Eine weitere Besonderheit der Tanzproduktion: Keine Aufführung gleicht der anderen. Die Reihenfolge, in der die einzelnen Musikstücke gespielt werden, ändert sich bei jeder Vorstellung. Bei den Übergängen haben die Tänzer viel Freiraum, wenn es darum geht, wie sie von der einen Situation in die andere kommen.

Kontrast zwischen Vergangenheit und Gegenwart

Besonders interessant an der eigenen Produktion sei laut Kevin O'Day, dass die Geschichte immer im Jetzt erzählt würde. So spielen Perspektiven eine große Rolle und es werde der Kontrast zwischen Vergangenheit und Gegenwart gezeigt. „Es war einmal“ bietet viele Möglichkeiten zur Interpretation. Gerade mit dem Hintergrundwissen, wie das Stück zu dem wurde, was es nun ist. Zwölf Tänzer, ein Choreograph, ein Musiker. Das zusammen ergibt einen interessanten Mix aus damals und heute, aus neuem und bereits bekanntem, aus Kollektiv und Individuum.