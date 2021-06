"Eine Stimme für Deutschland": So böse ist das Wahlkampf-Musical

Das ist schon ein ziemlich starker Satz, jedenfalls einer, der hängen bleibt an diesem Abend in der Neuköllner Oper in Berlin: "An die Sache glauben nur Leute in der zweiten Reihe", sagt die rechtsnationale Politikerin zu ihrer emsigen Wahlkampfleiterin. Mit anderen Worten: Die Spitzenleute sind demnach immer Heuchler, Taktiker, Opportunisten - und mit etwas Ironie ließe sich behaupten: Wenn die anfangen, an sich selbst und ihre Sache zu glauben, dann wird es entweder gefährlich oder lächerlich. Texter Peter Lund und Komponist Thomas Zaufke haben schon viele Musicals zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen geschaffen - ein Wahlkampf-Drama war noch nicht darunter.

"Schon ein recht böser Ansatz"

Auch "Eine Stimme für Deutschland" dreht sich eigentlich weniger um Politiker, als um die Wähler und deren Erwartungen, Sehnsüchte und teils sehr widersprüchlichen Wertvorstellungen. Peter Lund: "Es ist ja unglaublich erwartbar, was Politiker sagen. Grundsätzlich haben wir hier den Weg gewählt, dass das alles Theater ist. Wir behaupten nicht eine Minute, dass jemand auf der Bühne inhaltlich hinter dem steht, was er sagt. Das ist schon ein recht böser Ansatz. Den will ich nicht für jeden Politiker unterstreichen, aber wir haben es ja vor allem auch auf alle Parteien gleich verteilt. Also eigentlich geht unser Stück nicht um die Inhalte der Politik, sondern darum, dass uns die AfD, die Rechte, unglaublich aufgestachelt hat in der Sprache, im Hass, und dass wir anfangen, das zu übernehmen, um uns zu verwahren, um uns zu wehren."