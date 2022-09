Eine Stadt voll Musik: 30. Bardentreffen in Ansbach startet

Das 30. Ansbacher Bardentreffen beginnt am Freitag (02.09.2022) auf einer kleinen Bühne in der Pfarrgasse. Dort treten ab 19.00 Uhr Urgesteine der ersten Ausgaben der 1990er- Jahre auf, so Organisator Hans Ruppert vom Kulturforum Ansbach. Mit in der Pfarrgasse dabei: Gründer Thomas Fitzthum, der sich noch an die ersten Bardentreffen in Ansbacher Kneipen und von Autohängern aus erinnert.

Drei Tage lang, bis einschließlich Sonntag (04.09.22), werden Musikerinnen und Musiker sowie Bands aus der Region auftreten. Die große Bühne ist auf der Reitbahn zu finden. die kleine Bühne in der Pfarrgasse.

Lokale Bands, Straßenmusik und Überraschungskünstler

Am Samstag startet das Programm am Vormittag mit Straßenmusik am Brückencenter und in der Ansbacher Innenstadt. Am Nachmittag stehen dann lokale Bands auf der Bühne. Am Sonntag gibt es um die Mittagszeit eine offene Bühne mit Überraschungskünstlern. Danach treten bekanntere Fränkische Bands wie die "Frankenbänd" und "Bülbül Manush" auf. Das Programm ist komplett kostenlos und so abgestimmt, dass in den Spielpausen, auf der jeweils anderen Bühne Musik spielt. So ist immer etwas geboten, erklärt Hans Ruppert.

Das Bardentreffen wird von der Stadt Ansbach gemeinsam mit dem Kulturforum organisiert. Oberbürgermeister Thomas Deffner (CSU) freut sich auf das Wochenende mit lokalen Musikgruppen und ist am meisten auf die offene Bühne gespannt, sagte er dem BR. Das komplette Programm ist auf der Homepage des Kulturforums einsehbar.