Eine schwarze Odyssee: Johny Pitts Reisebericht "Afropäisch"

Johny Pitts tritt in diesem Buch eine Winterreise an, eine schwarze Odyssee und er schlüpft auf den Wegen durch oft regnerische, aber nur selten verschneite Städte in die Rolle des schwarzen Backpackers. Die Schlagworte sind wichtig: Winterreise, weil Pitts sich dagegen entscheidet, im Sommer aufzubrechen, wenn Festivals allerorten Klischeebilder von tanzenden Schwarzen produzieren. Odyssee, weil der schwarze Autor ein Genre, das traditionell weiße Männer bespielen, für die eigenen Zwecke nutzt und mythische Besuche bei Nymphen und Halbgöttern gegen die Bekanntschaft mit Jugendlichen in Pariser Banlieues eintauscht, um nur einen Stopp zu nennen. Aber auch der Backpacker steckt tief in diesem Buch, denn Johny Pitts schreibt keine systematische Abhandlung über das schwarze Europa. Er lässt sich auf das Reisen ein und das heißt: auf Verirrungen im Raum, Ablenkung durch Menschen und Knoten in der Begriffsarbeit.

"Ich reiste im Namen derer, die nicht reisen konnten oder wollten: der Community schwarzer Arbeiter und Kinder von Immigranten, und machte mich auf die Suche nach einem Europa, das sie und ich womöglich als unser eigenes erkennen könnten." So beschreibt Pitts im Buch den Impuls zu seiner Reise, und weiter: "So kam es, dass ich mich als ein extrem seltener Vogel auf den Weg machte: als schwarzer Backpacker."

Ein kundiger Autor und zugleich: ein Suchender

Zu Beginn ist der Leser noch unsicher, und Misstrauen ist erlaubt: Ist die Form des Reiseberichts, das ausführlich zitierte Gespräch mit Zufallsbekanntschaften, die Schleife zu literarischen Vorbildern, ist all das nicht bloß ein geschicktes Formenspiel, um stimmungsvoll und anekdotenreich zu beschreiben, was hinter dem Wort "afropäisch" steckt? Ist die Rolle des Suchenden für einen kundigen und belesenen Autor wie Pitts nicht allzu forciert, fast schon künstlich?

Aber je länger Pitts reist und schreibt, umso klarer wird, dass es der Autor ernst meint mit seiner Form – gerade mit dem Moment der Sucher, der Verunsicherung, der in ihr steckt. Johny Pitts mochte den Begriff "afropäisch", als er die Reise antrat, da war er sich sicher: die Einheit, die er symbolisiert, gefiel ihm, dass das Wort ohne Bindestrich auskommt, um Schwarzsein und Europäischsein zu verbinden. Aber wie dieser Begriff zu füllen ist, sodass er auch schwarze Arbeiter in Europa anspricht, nicht nur Kreative und Künstler, wie sich eine "afropäische Identität" fassen lässt, ohne Klischees zu reproduzieren, das wusste auch Pitts nicht. Was ihn zum Glück nicht davon abhielt, eigene und fremde Unsicherheiten, eigene und fremde Ideen testweise abzuschreiten.