Eine provisorische Kapelle und ein Seelsorger für Soldaten

Major Nils: "Erst, wenn die Freiheit abwesend ist, merkt man, dass sie fehlt"

In Zeiten, in denen die Bundeswehr weltweit eine immer größere Rolle spielt, beobachtet Pfarrer Wiendl nicht nur eine größere Ernsthaftigkeit und Disziplin der Soldaten, sondern auch ein Bewusstsein für eine gewachsene Verantwortung weltweit. Nicht nur, aber auch durch den Krieg in der Ukraine. "Sie sind gerne hier, weil sie einen Auftrag haben", erzählt er. "Und zwar nicht nur einen Auftrag, den sich ein militärischer Führer ausgedacht hat, um sie zu beüben. Sondern einen Auftrag, dass sie bereit sind, unser Land und unser Bündnis zu verteidigen."

Auch die Soldaten selbst nehmen eine gewachsene Verantwortung ihres Berufes wahr. Für Major Nils ist klar, dass es auch eine Verantwortung für die Freiheit ist. "Mit der Freiheit ist es ein bisschen so wie mit der Gesundheit", findet er. "Man merkt erst, wenn man krank ist, dass sie fehlt. Und erst, wenn die Freiheit abwesend ist, merkt man, das sie fehlt. Wir müssen rechtzeitig für die Freiheit eintreten und jedem, der sie uns nehmen will, mutig entgegenstehen."

Er hat den Eindruck, dass es auch in der Bevölkerung einen dementsprechenden Bewusstseinswandel gegeben habe. "Man merkt das immer mehr, dass man als Soldat weniger skeptisch betrachtet wird." Diese neue Verantwortung motiviert ihn bei seinem Dienst. Und auch Militärpfarrer Wiendl hat den Eindruck, dass es in der Bevölkerung eine neue Wertschätzung für die Arbeit der Soldaten gibt. "Das tut jedem einzelnen Soldaten gut."

Wie geht es in der Slowakei weiter?

Die Patriot-Luftabwehrsysteme aus der Slowakei sind mittlerweile nach Litauen transportiert worden. Dort sollen sie zum Schutz des Nato-Gipfels beitragen, wenn sich am 11. und 12. Juli die Spitzen des westlichen Militärbündnisses in der litauischen Hauptstadt Vilnius treffen. In der Slowakei sind mittlerweile Leopard-Panzer stationiert, die in nächster Zeit die Nato-Ostflanke in der Slowakei sichern sollen. Sie lösen die Gebirgsjäger aus Bad Reichenhall ab, die ein halbes Jahr lang die Nato-Ostflanke in der Slowakei gesichert haben.

