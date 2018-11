Eine Mutter verliert ihr Kind: Wie ihr das Malen hilft

Der Unfallhergang

Zum ersten Mal ist Leonie alleine auf Reisen. Zwar ist ihre Schwester Louisa zu dieser Zeit auch in Holland, doch die beiden sind getrennt unterwegs. In Den Haag steht Louisa gerade an einer Fußgängerampel - sie ist auf dem Weg zu einer Ausstellung ins Escher-Museum. Es ist ein regnerischer Tag und die Fahrbahn ist feucht. Die Autofahrerin des hellblauen Citroen verliert die Kontrolle und das Fahrzeug fliegt auf die Ampel zu. Alles geht schnell.

Während die Fahrerin aus ihrem Wagen klettert, sammeln sich die ersten Gaffer um die am Boden liegende Leonie. Drei Männer, selbst Väter, kümmern sich um die junge Frau. Sie halten sie und sprechen auf Holländisch zu ihr - so berichten die Augenzeugen später. Zu dieser Zeit lebt die junge Frau noch, das Herz schlägt ruhig. Doch trotz Operation kann Leonie nicht gerettet werden. Als die Mutter – nach langer Fahrt – endlich im Krankenhaus ankommt, wird sie gefragt, ob sie Leonies Organe zur Entnahme freigibt. Aber Leonies Herz ist zu schwach, selbst für eine Transplantation. Andere Organe will Leonies Mutter zu Transplantationszwecken nicht frei geben. In der Nacht nach dem Unfall, um 4.49 Uhr lässt Judith Machacek die Geräte abschalten.