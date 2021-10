Eine Münchner Familie entdeckt ihre jüdischen Wurzeln

Isabelle Cohn und ihr Vater Peter sitzen in einem Café in der Barerstraße in München-Schwabing. Ein Fotoalbum mit kleinen schwarz-weiß Bildern liegt vor ihnen. Die Fotos erzählen die Geschichte von Peter Cohn, der 1943 in Tel Aviv geboren wurde und im Alter von zwölf Jahren nach München kam.

Sein Vater war Jude und Arzt in Berlin. Er hatte im Ersten Weltkrieg gedient, besonders religiös war er nie. "Als Veteran war er hoch dekoriert", erzählt Peter Cohn. "Er war Hitler sicher namentlich bekannt und ist der Überzeugung gewesen, dass er geschützt ist." Deutschland war sein Heimatland, sein Ursprungsland, das er nicht verlassen wollte. Obwohl er früh ahnte, was auf sein Land und vor allem auf seine jüdischen Freunde und die Familie zukommen würde.

Vater bewegte jüdische Bekannte zur Ausreise

"1933 hat mein Vater schon lange erkannt, was kommen wird, nachdem er 'Mein Kampf' gelesen hatte", so Peter Cohn. "Als Hitler an die Macht kam, hat er seinen Zwillingsbruder aufgefordert, Deutschland zu verlassen. Und viele Freunde haben aufgrund seiner Empfehlung Deutschland verlassen." Seine Schwester ist geblieben und starb mit ihren Töchtern im KZ Buchenwald.

Georg Cohn selbst hat Deutschland erst in allerletzter Minute verlassen, als ab 1938 der Druck immer größer wurde. "Meine Mutter wurde als 'Judenhure' bezeichnet, weil sie Christin war", sagt Peter Cohn. "Sie hat dann zu meinem Vater gesagt: Wenn wir jetzt Deutschland nicht verlassen, dann verlasse ich dich." 1939, am Tag der Besetzung von Polen, sind sie ausgereist.

Auf den Spuren eines Berliners in Israel

"Den jüdischen Part fühle ich als Vermächtnis, das ich nicht ignorieren kann", sagt Isabelle Cohn. Sie kennt die Geschichte ihres Großvaters. Selbst ist sie keine Jüdin, aber verspürte nach dem Abitur den Wunsch nach Israel zu gehen. Sechs Jahre lebte sie dort. An der Hebräischen Universität Jerusalem hat sie Philosophie und Geschichte des Nahen Ostens studiert.

Nach Israel sei sie mit einer politischen Agenda gegangen, als Friedensaktivistin. "Ich habe immer verneint, dass es aufgrund meiner Wurzeln ist. Aber selbstverständlich hat sich da viel aufgetan: an den Orten zu sein, wo mein Vater geboren ist, die Sprache zu lernen, die mein Vater vergessen hat. Und mich da zuhause zu fühlen."

Antisemitismus verschwand nicht mit dem Krieg

Isabelle ging nach Israel, um sich zuhause zu fühlen. Ihr jüdischer Großvater ging 1955 wieder nach Deutschland, weil er sich in Israel nie zuhause fühlte. Damals war die erste Anlaufstelle für die Familie ein kleines Dorf in Hessen. Für den damals zwölfjährigen Peter Cohn eine schlimme Zeit. Der Antisemitismus war nach dem Zweiten Weltkrieg nicht plötzlich verschwunden.

"Es waren offene Anfeindungen, Formulierungen wie: 'Man hat dich beim Vergasen vergessen' oder 'du solltest dahin zurückgehen, wo du herkommst' waren durchaus häufig", erinnert sich Peter Cohn. "Das ist nicht gerade das Klima, in dem man sich als Junge wohlfühlt, wenn man gerade aus Israel kommt."

Tochter Isabelle zeigt sich berührt von den Schilderungen ihres Vaters: "Er war jünger als ich jetzt. Wenn ich heute modernem Antisemitismus begegne, erinnert mich das an meine Wurzeln. Auch wenn ich keine Jüdin bin, ich bin da mit angesprochen."

Heimat zwischen Israel und Deutschland

Nachdem die Familie nach München gezogen war, wurden die Anfeindungen in der Anonymität der Großstadt weniger. Peter Cohn sprach zwar fließend deutsch, vermisste aber Israel und die Sprache seiner Kindheit. "Ich habe nur hebräisch gelesen, Abenteuerbücher, das hat meinen Vater sehr verärgert." Die Situation eskalierte eines Abends in einem gewaltigen Streit zwischen Vater und Sohn. "Und am nächsten Tag konnte ich kein Hebräisch mehr verstehen."

Peter Cohn glaubt, dass er die hebräische Sprache damals verloren hat, weil er es seinem Vater recht machen wollte. Dieser ist kurze Zeit nach der Ankunft in Deutschland an einer Lungenembolie gestorben. Peter Cohns Erinnerung an die hebräische Sprache kam erst 30 Jahre später wieder zurück.

Die Familiengeschichte hat bei den Cohns lange keine Rolle gespielt. Doch in den vergangenen Jahren werden sich Vater und Tochter immer mehr ihrer Wurzeln bewusst. Und spüren, obwohl sie beide nicht jüdisch sind, eine Verbundenheit: zum Staat Israel, zur hebräischen Sprache und zur jüdischen Geschichte.