Eine Lebenskunst: Haben wir das Warten verlernt?

Der Journalist Timo Reuter musste erst ans andere Ende der Welt, um zu merken, dass da was nicht stimmt. Am Ende einer Siebenmonatigen Reise erlebte er seinen ganz persönlichen Aha-Moment, erzählt er. Reuter war damals auf einer Insel im Norden von Brasilien. "Es war wunderschön und trotzdem haben meine Füße im Sand gescharrt, weil der Bus nicht kam. Da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen: Wenn ich jetzt hier im quasi Paradiesischen noch ungeduldig bin, wo will ich denn dann noch hin?"

Das Gefühl, alles sofort bekommen zu müssen

Stinksauer unter Palmen. Nur, weil sich der Bus verspätet? Kein Einzelfall, sagt Reuter. Unsere Gesellschaft habe die Kunst des Wartens gründlich verlernt. Tatsächlich wirkt Warten höchst unzeitgemäß unter all diesen perfekt durchchoreografierten Lebensentwürfen, in denen ein Ereignis das Nächste jagt – gut dokumentiert in den vor lauter Stränden, Cocktails und Sonnenuntergängen überquellenden Sozialen Medien. Da wirkt es fast fahrlässig, einen Moment ungenutzt verstreichen zu lassen. Wer in dieser erlebnisfixierten Welt vor einer roten Ampel warten muss oder frustriert auf die Tracking-App des DHL-Botens starrt, fühlt sich schnell ohnmächtig oder wütend. Schließlich wird hier kostbare Lebenszeit totgeschlagen.

Reuter hat ein Wort dafür: Sofortismus. Das Gefühl, alles sofort bekommen zu müssen. "Wir wollen bloß nicht warten. Warten gilt als uncool. Wer warten muss, ist eben arm dran. Ich glaube eigentlich, das Gegenteil ist der Fall. Weil wenn wir alles sofort wollen, dann verlieren wir ja auch die Vorfreude."

Warten als Technik der Empfindungssteigerung

Tatsächlich ist das Warten eine alte Technik der Empfindungssteigerung. Weihnachten ist für Kinder deshalb so magisch, weil man 24 Türchen öffnen muss, bis endlich Heiligabend ist. Und am besten schmecken natürlich die Erdbeeren, auf die man monatelang gewartet hat. In der japanischen Teezeremonie vergehen kleine Ewigkeiten bis zum ersten Schluck. Gerade in Fragen des Genusses gilt: Perfektion ist oft das genaue Gegenteil zeitlicher Optimierung.

Reuter erinnert daran, dass noch das Grimm'sche Wörterbuch den Ausdruck 'warten' übersetzt mit 'seinen Blick auf etwas richten'. In Frankfurt, wo er lebe, gebe es noch heute mehrere Warten, also Beobachtungsposten, die zum historischen Stadtkern gehörten. "Und stand dann der Wärter vielleicht und hat da aufgepasst, dass kein Feind kommt. Aber es gab gar keine Zeitkomponente. Er hat einfach nur gewartet."

Je mehr Zeit wir haben, desto weniger Zeit haben wir

Natürlich konnte das Warten auch früher zäh sein. Penelope harrte bekanntlich Jahrzehnte auf die Rückkehr ihres Gatten Odysseus. Doch in der Antike verläuft Zeit nicht nur linear. Zwar gibt es Chronos, den Herrn der Zeit. Aber eben auch Kairos, den Gott des rechten Augenblicks. Wann dieser kommt, weiß keiner. Es gilt aufmerksam zu warten, um ihn beim Schopf zu packen. Warten-Können ist die Basis guter Entscheidungen, eine politische Tugend. Mit der Erfindung der Uhr ändert sich der Zeitbegriff aber rasant. Jede Sekunde wird kostbar. Die Industrialisierung mit ihren Stechuhren und flächendeckenden Eisenbahnfahrplänen erhebt die Pünktlichkeit zu einer Kardinaltugend. Mehr Zeit bringt sie nicht.

Reuter nennt das paradox. "Ja, wir werden doppelt so alt wie vor 150 Jahren und wir arbeiten die Hälfte. Und trotzdem sagen wir, wir haben gar keine Zeit mehr. Und was ist der Grund? Weil immer mehr reinpressen. Wir warten dann im Waschsalon, wollen dann noch schnell ein paar Mails beantworten, noch was erledigen. Und eigentlich hätten wir ja Zeit, um das zu tun, wonach wir uns auch sehnen: Innehalten."

Wer nicht warten will, muss warten

Zeit ist Geld. Und damit Macht. Oft sind es die Marginalisierten, die warten müssen: Bedürftige vor der Essensausgabe, Geflüchtete an den Grenzlagern. Am Wartenlassen und Wartenmüssen zeigen sich soziale Hierarchien. Gleichzeitig nutzen Unternehmen das Warten als Exklusivitätsmarker. Jahr für Jahr campieren weltweit Hunderte stundenlang vor den Apple-Stores, nur um als Erste das neue I-Phone-Modell zu ergattern. Wer nicht warten will, muss warten.

Natürlich hilft in solchen Wartesituationen die Ablenkungsindustrie auf dem Smartphone. Spiele, Messenger, Lern-Apps lassen die Wartezeit weniger vergeudet erscheinen. Für Reuter indes besteht die Kunst des Wartens darin, es in ein Verweilen zu verwandeln. Das Warten als einen Zeitraum zuzulassen, indem gerade, weil nichts passiert, alles passieren kann.

Zum Wiederlernen des Wartens

"Ich habe für mich ja auch gemerkt, es ist wichtig erst mal klein anzufangen", erklärt der Buchautor, "also zum Beispiel, wenn ich jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit warten muss, zu sagen: Montags fünf Minuten hat man das Smartphone in der Tasche. Dienstags spreche ich mal einen fremden anderen Menschen an der Bushaltestelle an. Mittwochs versuche ich mal, fünf Minuten nichts zu tun. Man muss klein anfangen, um sich diese kleinen Freiräume der Langsamkeit, die Oasen der Muße wieder zurückerobern in einer sehr schnellen Welt."

Timo Reuters Essay "Warten. Eine verlernte Kunst" ist im Westend Verlag erschienen.