Eine Fähre als Sprungbrett für benachteiligte Jugendliche

Junge Menschen bekommen eine Perspektive

Viele Jugendlichen, die auf der Fähre arbeiten, sind ohne Job, manche haben gerade keine Wohnung und kommen aus schwierigen familiären Verhältnissen. Zum Beispiel Kevin: Er lebt derzeit in einer Obdachlosenunterkunft, aber träumt davon, eines Tages ein großes Bauunternehmen zu leiten und in einer eigenen Wohnung zu leben. Durch die Arbeit auf der Fähre lernt er gerade viel. Er muss pünktlich sein, zuverlässig, immer höflich. Aber der Job macht ihm viel Spaß und deshalb ist vieles, was sonst so schwierig erscheint, hier für ihn leicht.

"Das ist eine Gierseifähre. Die wird nur durch Naturströmung betrieben. Je nachdem wie man die Fähre in die Schräglage legt, beschleunigt sie oder bremst man." so beschreibt Kevin seine neue Aufgabe als Fährmann. "Ich wurde halt einmal eingewiesen, wie man fahren muss. Dann hat es mir gefallen, weil es ne schöne Atmosphäre ist, man lernt neue Leute kennen." Durch diese Tätigkeit bekommt er Struktur in seinem Alltag.

"Sie merken, sie werden gebraucht"

Unterstützung bekommen die jungen Fährleute beispielsweise von Fährfrau Jutta Behr-Grohvon. Sie begleitet das Projekt ehrenamtlich und freut sich darüber, dass die Fahrgäste sich bedanken oder die jungen Leute nach Auskunft fragen: "Sie merken, sie werden gebraucht. Sie sind wichtig, sie sind ein wichtiger Teil der Gesellschaft", sagt Behr-Grohvon. Bei den Fährtouren über den Fluss bekommen die Jugendlichen ein Mittagessen und ein bisschen Taschengeld. Die Betreuer helfen auch gerne beim Lebenslauf oder Bewerbungsunterlagen für eine Ausbildung. Und nicht selten war so eine Fahrt über der Regnitz ein Sprungbrett in die Arbeitswelt.