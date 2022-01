Eine der größten Expressionisten-Sammlungen wird versteigert

Der Würzburger Haustechnik-Unternehmer Hermann Gerlinger besitzt eine der größten Sammlungen von Kunst der expressionistischen Künstlergruppe "Brücke" überhaupt. Über 1.000 Werke von Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff, Erich Heckel, Emil Nolde, Otto Mueller, Max Pechstein, Cuno Amiet und Fritz Bleyl.

Seit 2017 ist die Kollektion – zeitlich begrenzt – mit der Sammlung Buchheim in Bernried am Starnberger See vereinigt und ergibt mit ihr zusammen das größte Museum der "Brücke" weltweit. Allein das Brücke-Museum in Berlin kann quantitativ mithalten, aber auch das hinkt qualitativ eher hinterher.

Chance für die junge Sammler-Generation?

In diese Ausgangslage platzt jetzt eine Meldung des Münchner Kunstauktionshauses Ketterer: In mehreren Schritten wird es die komplette Sammlung Gerlinger in den nächsten Jahren versteigern.

Von Hermann Gerlinger hieß es dazu am Dienstag, 04. Januar: "Jetzt ist die Zeit gekommen, die Werke der nächsten Generation von Sammlern ganz direkt zur Verfügung zu stellen. Wenn die junge Generation mit den Arbeiten selbst leben kann, wird sie ihren ganz eigenen Zugang zu den Brücke-Künstlern und der Brücke-Kunst finden."

Zerschlagung der Einheit

Tatsächlich wird die Sammlung aber – auch durch die internationalen Kontakte des Versteigerungshauses Ketterer-Kunst – in alle Welt verteilt und damit zerschlagen. Hermann Gerlinger, der zusammen mit seiner Frau Hertha von den 1950er Jahren an "Brücke" gesammelt und teilweise auch noch bei den Künstlern selbst gekauft hat, war in den letzten Jahrzehnten mit seiner Sammlung auf einer Museumstournee.

Einer ersten Station im Schleswig-Holsteinischen Landesmuseum Schloss Gottorf folgte die Moritzburg Halle und schließlich seit 2017 das Buchheim-Museum der Phantasie in Bernried. Eigentlich hätte der Vertrag mit dem Haus am Starnberger See zehn Jahre Laufzeit gehabt, doch hat sich der Würzburger Sammler eine Ausstiegsklausel in den Leihvertrag schreiben lassen.

Erste Reaktionen

Auch in Bernried ist man jetzt natürlich sehr überrascht und enttäuscht. Von dort heißt es, man habe auch erst heute, am 04.01., vom Verkauf erfahren.

So richtig zufrieden war Gerlinger mit der Präsentation allerdings wohl nie. Sein großes Ziel war es, mit der Sammlung ins Mainfränkische Museum in seiner Heimatstadt Würzburg zu gelangen, was aber an Platzproblemen scheiterte. Außerdem ist und bleibt dort der wichtigste Künstler Tilman Riemenschneider.

Gerlinger verweist auf sein hohes Alter von über 90. Er wolle jetzt Klarheit über die Zukunft seiner Sammlung haben.

Eine Gewinnabsicht hat er nicht. Der Erlös der Auktionen bei Ketterer geht an drei gemeinnützige Organisationen: Die Stiftung Denkmalschutz, den Bund Naturschutz und an das Juliusspital in Würzburg.